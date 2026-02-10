الأردن ومصدر الإماراتية يوقعان اتفاقية لإنشاء محطة طاقة رياح في معان

وطنا اليوم:وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، مثّلها مدير إدارة المشاريع الاستراتيجية والخاصة علي عبد الله الشمري، بهدف إنشاء مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة بطن الغول بمحافظة معان، بقدرة إنتاجية إجمالية تبلغ 25 ميجاواط.

وأكد الخرابشة عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما التعاون القائم بين الشركات العاملة في قطاع الطاقة، بما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنفيذ مشاريع نوعية تخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

ويأتي المشروع في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث تنص الاتفاقية على تركيب خمسة توربينات هوائية بقدرة إجمالية تصل إلى 25 ميجاواط، وبتمويل كامل من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تجسّد متانة العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة «مصدر» الإشراف الفني على المشروع، ومتابعة تنفيذ الأعمال، وإدارة عمليات الشحن والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى إعداد وتقديم التقارير اللازمة خلال مختلف مراحل تنفيذ المشروع.

من جهتها، تتولى شركة السمرا لتوليد الكهرباء، وفقًا لأحكام الاتفاقية، التعاقد مع مقاول مختص لتنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاء الخاصة بالمشروع، على أن يتم اختيار المقاول من قبل شركة مصدر.

كما نصّت الاتفاقية على أن تقوم شركة السمرا بتشغيل وصيانة المشروع، سواء بشكل مباشر أو من خلال عقود مقاولة، مع إمكانية الاستعانة بشركة «مصدر» أو أي من شركاتها التابعة العاملة في مجال التشغيل والصيانة، وذلك وفقًا لتقدير شركة السمرا.

وفي السياق ذاته، تلتزم وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتأمين قطعة الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع، واستكمال جميع الموافقات والتراخيص والاعتمادات المطلوبة من الجهات المختصة في المملكة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق الخطط والبرامج الزمنية المعتمدة.

ويُعدّ هذا المشروع خطوة مهمة في مسار تنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، كما يؤكد متانة الشراكة الأردنية–الإماراتية وحرص الجانبين على تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأمن الطاقة في المملكة.