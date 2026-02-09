طلال أبو غزالة يقدم مقترحات للحكومة ردا على دراسة عطلة الثلاثة أيام أسبوعيا في الأردن

وطنا اليوم:تحت شعار “الإنتاجية هي ناتجنا القومي الوحيد”، قدم رجل الأعمال والخبير الاقتصادي الدكتور طلال أبو غزالة، مجموعة من المقترحات الجريئة للحكومة، تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الدوام والعطل في الأردن، داعيا إلى تقليص الإجازات إلى حدها الأدنى لرفع سوية الاقتصاد الوطني.

“العمل قيمة”.. والجمعة عطلة وحيدة

وفي منشور له عبر صفحته على “فيسبوك”، استهله بعبارة: “العطل حق، والعمل قيمة.. وعندما نبحث عن التوازن بينهما، فنحن نبحث عن مصلحة الجميع”، طرح أبو غزالة 6 نقاط رئيسية، كان أبرزها الدعوة إلى “العمل ستة أيام للجميع دون استثناء”، على أن تكون العطلة الأسبوعية مقصورة على يوم الجمعة فقط.

إلغاء “الصيفية” وعطلة القضاء

ولم تقتصر مقترحات “أبو غزالة” على الموظفين، بل طالت القطاع التعليمي، حيث اقترح “إلغاء العطلة المدرسية الصيفية واعتبارها فصلا دراسيا”، وهو ما قد يثير حفيظة الأهالي والقطاع التربوي. كما دعا إلى إلغاء عطلة القضاء، مطالبا بأن يلتزم الجسم القضائي بقانون العمل الساري على الجميع.

قانون موحد وإلغاء الإجازات

وشدد الخبير الاقتصادي في مقترحه الموجه للحكومة على ضرورة “إلغاء الإجازات غير الأساسية وغير الضرورية”، والاكتفاء فقط بالإجازات الوطنية والدينية. كما طالب بسن قانون عمل موحد لا يميز بين المواطنين في وظائفهم؛ تحقيقا لمبدأ المساواة أمام القانون.

فلسفة “الإنتاجية”

وبرر أبو غزالة هذه الإجراءات القاسية برؤية اقتصادية مفادها أن “الوطن بحاجة لإنتاجية”، مشيرا إلى أن جسم الإنسان يحتاج إلى استمرار تشغيله، وأن حاجة المواطن لمزيد من الدخل لا يمكن تلبيتها إلا عبر مزيد من الإنتاجية، خاصة في حالة الأردن حيث تعد الإنتاجية هي الرافد الرئيسي للناتج القومي