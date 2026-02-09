الحركة السياحية في البترا تقترب من أرقامها القياسية

وطنا اليوم:تشهد الحركة السياحية في مدينة البترا نشاطا ملحوظا، مع تسجيل ارتفاع في أعداد الزوار واقترابها من مستوياتها القياسية المسجلة في عام 2019.

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عدد زوار البترا الشهر الماضي اقترب بقوة من العدد المسجل لنفس الشهر من عام 2019، وهو العام الذي سجل مليونا و179 ألف زائر للبترا.

وقال البريزات، إن البترا استقبلت الشهر الماضي 54 ألفا و65 زائرا، مقارنة بـ 56 ألفا و559 زائرا خلال كانون الثاني 2019، المعروف بعام المليون زائر، مؤكدا أن ذلك مؤشر إيجابي على تجاوز آثار التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية خلال الفترة الماضية.

بدوره، قال المختص في الشأن السياحي إبراهيم الطويسي إن المؤشرات الحالية تعكس عودة الزخم السياحي، مدفوعة بعودة شركات السياحة العالمية لإدراج البترا ضمن برامجها، وتنوع المنتج السياحي، وارتفاع جودة الخدمات المقدمة للزوار.

وأوضح أن تنوع التجربة بين الآثار والطبيعة والثقافة المحلية أسهم في إطالة مدة إقامة السائح، ما انعكس على زيادة الإنفاق وتحريك القطاعات المساندة للسياحة في لواء البترا.

بدوره، أشار المستثمر في القطاع السياحي موسى سليمان إلى أن نسب الإشغال الفندقي شهدت ارتفاعا ملموسا منذ بداية العام الحالي، مؤكدا أن تحسن الحركة السياحية انعكس إيجابا على الاستثمارات القائمة، وأسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

وقال إن المنشآت الفندقية بدأت الاستعداد للمواسم المقبلة من خلال تعزيز الكوادر وتحسين مستوى الخدمات، بما يواكب توقعات ارتفاع أعداد الزوار خلال الأشهر المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكدت صاحبة مطبخ تراثي، عدلة عيسى، أن الحركة على المطعم شهدت زيادة واضحة بالتزامن مع ارتفاع أعداد السياح، مشيرة إلى أن الإقبال على المأكولات التراثية أصبح جزءا أساسيا من تجربة الزائر، ويدعم المشاريع الصغيرة المرتبطة بالسياحة.

وأكد مواطنون أن هذا التعافي السياحي بدأ ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الخدمية والتجارية، مشيرين إلى أهمية استمرار تطوير الخدمات داخل الموقع الأثري.

وقالوا إن التنسيق بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي يشكل عاملا أساسيا في حماية القيمة التاريخية للمدينة الوردية، وتعزيز مكانة البترا كنموذج للسياحة المستدامة التي توازن بين الحفاظ على التراث وتحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمع المحلي