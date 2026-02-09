بنك القاهرة عمان
القاضي: في ذكرى البيعة والوفاء نؤكد التزامنا بمواصلة العمل والبذل من أجل رفعة الأردن

4 ساعات ago
وطنا اليوم _

قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي، قبل يومين حلت ذكرى الوفاء والبيعة، حيث رحل الملك الحسين ابن طلال طيب الله ثراه باني نهضة الأردن، الذي أرسى دعائم دولة راسخة، قوامها سيادة القانون، والعدالة، واحترام الإنسان.

واضاف القاضي في مستهل جلسة النواب اليوم، وتسلم الراية من بعده جلالة الملك عبد الله الثاني، فقاد الوطن بحكمة واقتدار، ومضى بالأردن في مسارات النهضة والتحديث، رغم ما يحيط بالمنطقة من تحديات غير مسبوقة.

وتابع بالقول إن هذه الذكرى تشكل محطة وطنية عزيزة على قلوب الأردنيين جميعًا، نستحضر فيها معاني الإخلاص والانتماء، ونجدّد العهد والولاء لقيادتنا الهاشمية، مؤكدين التزامنا الراسخ بمواصلة العمل والبذل من أجل رفعة الأردن، وصون منجزاته، وتعزيز مسيرته.

واضاف: لقد انصبت التوجيهات والمبادرات الملكية السامية، منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية، على خدمة المواطن الأردني، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بشكل متوازن ومتكامل، يهدف إلى ترسيخ المشاركة، وتحفيز النمو، وتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات، وصون استقرارها ومنعتها.

وختم بالقول: ونحن في مجلس النواب، نؤكد وقوفنا صفًا واحدًا خلف جلالة الملك، مجددين التزامنا بمسؤوليتنا الدستورية في دعم هذه المسارات الوطنية، والتشريع والرقابة بما يحقق تطلعات المواطنين، ويحفظ المصلحة العليا للدولة.

السيدات والسادة،

ودعا القاضي النواب لقراءة الفاتحة على روح الراحل الملك الحسين ابن طلال.


