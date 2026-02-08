التربية: دوام المدارس الخاصة في رمضان متروك لإداراتها

وطنا اليوم:قالت وزارة التربية والتعليم ،الأحد، إن ساعات دوام الطلبة في المدارس الخاصة خلال شهر رمضان متروك لإدارة المدارس.

وأوضحت أن المدارس الخاصة لها خصوصية تتعلق بجولات الباصات، وتحديد ساعات الدوام قد يتسبب بتأخير الطلبة عن الحصة الأولى بسبب الازدحامات المرورية أو تأخيرهم بالعودة إلى منازلهم.

وعممت الوزارة على مديريات التربية والتعليم أوقات الدوام الرسمي للمدارس الحكومية، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من بداية شهر رمضان المبارك.

وبينت الوزارة، أن دوام مديريات التربية والتعليم سيبدأ من الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

وتبدأ الحصة الأولى في المدارس في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن تكون مدة الحصة الصفية في مدارس الفترة الواحدة (40) دقيقة، ومدة الاستراحة 10 دقائق، وتلغى استراحة 5 دقائق بين الحصص، وتنتهي الحصة السادسة في تمام الساعة (1:10)، فيما تنتهي الحصة السابعة في تمام الساعة (1:50)، وإلغاء الحصة الثامنة.

وأوضحت الوزارة أن الدوام في مدارس الفترتين سيبدأ الساعة التاسعة صباحًا للفترة الصباحية والساعة (12:50) للفترة المسائية، وأن مدة الحصة الصفية في مدارس الفترتين سيكون (35) دقيقة، ومدة الاستراحة 10 دقائق، وإلغاء استراحة 5 دقائق بين الحصص، بحيث تنتهي الحصة السادسة للفترة المسائية في تمام الساعة (4:30).