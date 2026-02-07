بنك القاهرة عمان
رئيس البرلمان العربي يهنئ الأردن بيوم الوفاء والبيعة

15 دقيقة ago
رئيس البرلمان العربي يهنئ الأردن بيوم الوفاء والبيعة

وطنا اليوم _

هنأ رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الأردن ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، الذي يصادف ذكرى رحيل المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني.

وأكد اليماحي، أن هذه المناسبة تمثل محطة وطنية مهمة لاستذكار الإرث الكبير والمسيرة الحافلة لجلالة الملك الحسين بن طلال، رحمه الله، وما قدمه من جهود متواصلة وعطاء لا ينضب في ترسيخ دعائم التقدم والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية، وبناء نهضة راسخة قائمة على أسس متينة.

كما أشاد رئيس البرلمان العربي بمواصلة المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مسيرة البناء والتنمية والتقدم في كافة المجالات، وتعزيز مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، وجهود جلالته الحثيثة التي تخدم قضايا الأمة العربية وتدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.


