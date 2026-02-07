بنك القاهرة عمان
نائب الملك يزور ضريح المغفور له الملك الحسين

17 دقيقة ago
نائب الملك يزور ضريح المغفور له الملك الحسين

وطنا اليوم _

زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم السبت، ضريح المغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لوفاته، التي تصادف اليوم.

وقرأ سموه، ترافقه سمو الأميرة رجوة الحسين، الفاتحة على روح جلالته الطاهرة، ووضع إكليلا من الزهور على الضريح.

ولدى وصول سمو ولي العهد، استعرض سموه حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزف الصداحون لحن الرجوع الأخير.

كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.


