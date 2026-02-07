وزيرا الشباب والتعليم العالي يبحثان مع الجامعات تعزيز التعاون لتمكين الشباب

وطنا اليوم _

بحث وزيرا الشباب الدكتور رائد العدوان، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم السبت، مع رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة، سبل تعزيز التعاون في تنفيذ البرامج الموجهة للشباب في الجامعات.

وبحسب بيان لوزارة الشباب، أكد العدوان، خلال اللقاء، الذي حضره أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر، أن قطاع الشباب يحظى باهتمام ملكي كبير، انطلاقا من إيمان جلالة الملك عبدالله الثاني بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للوطن وعماد مستقبله.

وأشار إلى أن تمكين الشباب وبناء قدراتهم يشكلان محورا ثابتا في الرؤية الملكية للتحديث الشامل، لافتا إلى الدور المحوري لسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد ، في قيادة ملف الشباب، خاصة في مجالات السلام والأمن والعمل التطوعي والريادة.

وبين العدوان أهمية الشراكة التكاملية مع الجامعات في تمكين الشباب علميا ومهاريا وقيميا، موضحا أن وزارة الشباب تقود الاستراتيجية الوطنية للعمل الشبابي، وتضطلع بدور وطني في رسم السياسات والخطط التنفيذية، وتنمية المهارات القيادية والحياتية والمهنية، وتعزيز قيم المواطنة والمشاركة السياسية والعمل التطوعي، إضافة إلى تنفيذ برامج الريادة والابتكار، وجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي، والمسح الوطني للشباب تمهيدا لإعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026–2030.

من جانبه، أكد محافظة، الدور المحوري للجامعات في بناء الوعي الشبابي، باعتبارها من أكبر الحاضنات التي تتشكل فيها شخصيات الطلبة، مشيرا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على التعليم الأكاديمي فحسب، بل يشمل تنمية المهارات الحياتية، وتعزيز قيم المواطنة والعمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

وقال إن الشراكة مع وزارة الشباب تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة، مؤكدا أن الاستثمار في الشباب هو استثمار مباشر في مستقبل الأردن.

بدورهم، شدد رؤساء الجامعات على أهمية تعزيز الأنشطة اللامنهجية وبناء المهارات والتنسيق الكامل مع وزارة الشباب لتحقيق التكامل في البرامج واستثمار الموارد بما يخدم العمل المشترك.