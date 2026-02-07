وفاة شاب طعنًا والقاتل يسلم نفسه للأجهزة الأمنية في الكرك

وطنا اليوم _

لقي شاب يبلغ بالعقد الثاني من العمر في محافظة الكرك، حتفة على يد شخص آخر بعد أن وجه له عدة طعنات نفذت احداها الى تجويف الصدر، اسعف على اثرها الى المستشفى في محاولة لانقاذه لكنه فارق الحياة.

وتم تحويل جثمان الشاب الى مركز طب شرعي اقليم الجنوب بمدينة الكرك، حيث تولت لجنة طبية من اطباء المركز الشرعيين تشرحه لبيان اسباب الوفاة، التي تم تعليلها بالصدمه الدموية الناتجه عن النزف الدموي الشديد جراء تمزق الرئه اليمنى.

وبحسب مصدر أمني فقد قام الجاني بتسليم نفسة للاجهزة الامنية التي باشرت التحقيق معه للوقوف على ملابسات الحادثة، تمهيدا لاحالته الى الجهات القضائية المختصة