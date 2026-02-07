فعاليات: ذكرى الوفاء والبيعة محطة لتعزيز الولاء والانتماء

وطنا اليوم _

تشكل ذكرى الوفاء والبيعة مناسبة وطنية، تستحضر خلالها محافظات المملكة مسيرة الدولة الأردنية وإنجازاتها، وتجدد الفعاليات الرسمية والشعبية فيها العهد والولاء للقيادة الهاشمية، مؤكدة أن هذه المناسبة تمثل محطة وطنية متجددة لتعزيز قيم الانتماء والوحدة الوطنية، واستلهام مسيرة البناء التي أرسى دعائمها جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، ويواصلها جلالة الملك عبدالله الثاني بثبات ورؤية تحديثية شاملة.

وأكدت الفعاليات أن الذكرى ليست مجرد مناسبة سنوية، بل محطة وطنية تعزز وحدة الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية، وتجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتحديث، بما يصون أمن الوطن واستقراره، ويعزز حضوره الإقليمي والدولي نموذجا للدولة الحديثة.

وفي محافظة إربد، أكدت مساعد رئيس مجلس النواب، النائب هالة الجراح، أن “الوفاء والبيعة” ليست مناسبة وطنية فحسب، بل فرصة لتجديد عهد الانتماء الصادق للوطن، مشيرة إلى أن بيعة الأردنيين لجلالة الملك كانت وما تزال بيعة وعي ومسؤولية تقوم على الثقة المتبادلة والشراكة في بناء الدولة وصون استقرارها.

وأوضحت أن الوفاء للقيادة الهاشمية هو وفاء لمسار طويل من الحكمة والاعتدال، رسخ الأردن واحة أمن واستقرار، وحافظ على ثوابته، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مؤكدة أن جلالة الملك قاد مسيرة إصلاح شاملة جعلت المواطن في صدارة الأولويات، وأن الوفاء الحقيقي يتجسد بالعمل والإخلاص في خدمة الوطن.

بدوره، قال رئيس فرع الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لإقليم الشمال، حمدان المشارفة، إن يوم الوفاء والبيعة محطة وطنية تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء، وتجسد نهج الدولة في الوفاء لأبنائها الذين قدموا التضحيات دفاعا عن أمن الوطن، مبينا أن الهيئة تواصل تقديم الدعم الصحي والاجتماعي والنفسي لنحو 1300 مستفيد في إقليم الشمال، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية برعاية المصابين العسكريين وتقدير دورهم البطولي.

من جهته، قال الأستاذ بجامعة اليرموك، الدكتور أمجد الفاهوم، إن هذه المناسبة تمثل لحظة وعي جماعي تتوحد فيها القلوب على معنى واحد هو أن الأردن حاضر في وجدان أبنائه، وأن الولاء ليس شعارا بل سلوك يقوم على صدق العمل وأمانة المسؤولية.

وفي محافظة عجلون، أكد عميد كلية الهندسة في جامعة البترا، الدكتور أيمن المومني، أن ذكرى الوفاء والبيعة تمثل مناسبة وطنية راسخة لتجديد العهد والولاء للقيادة الهاشمية واستحضار مسيرة البناء والإنجاز التي يقودها جلالة الملك، ومؤكدا أن الاستثمار في التعليم يشكل الأساس المتين لمستقبل الدولة.

وأشار إلى أن الرؤية الملكية أولت قطاع التعليم العالي اهتماما كبيرا بوصفه محركا رئيسا للتقدم والابتكار، مبينا أن كليات الهندسة تمثل ركيزة أساسية في إعداد كوادر وطنية مؤهلة علميا وتقنيا قادرة على التعامل مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتوظيف المعرفة لخدمة قضايا التنمية الوطنية.

وفي محافظة المفرق، أكد النائب الأسبق الدكتور إبراهيم الحسبان، أن الأردنيين يستذكرون في يوم الوفاء والبيعة، تضحيات الهاشميين منذ تأسيس الدولة الأردنية، وما أسهمت به تلك المسيرة في نهضة الأردن وتعزيز مكانته إقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن المناسبة تمثل محطة لتجديد الولاء والبيعة للعرش الهاشمي بقيادة جلالة الملك، معبرا عن أصدق مشاعر الانتماء والولاء للقيادة الهاشمية.

من جهته، قال رئيس مجلس محافظة المفرق، المهندس مجدي العموش، إن يوم الوفاء والبيعة يشكل مناسبة وطنية عزيزة تجدد فيها العهود للقيادة الهاشمية، وتستذكر خلالها مسيرة العطاء والتضحيات التي قادها الهاشميون منذ تأسيس الدولة وحتى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

بدوره، قال منسق هيئة “شباب كلنا الأردن” في المفرق، إسلام الحوامدة، إن الأردنيين يستلهمون مسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يقود مسيرة البناء والإصلاح ويضع المواطن في قلب عملية التنمية والتحديث، مؤكدا أن إرث المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال سيبقى منارة تهتدي بها الأجيال في ترسيخ قيم الوحدة والانتماء.

وفي محافظة الزرقاء، أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، التفاف القطاع التجاري خلف قيادة جلالة الملك في مواصلة مسيرة البناء والتطوير على النهج الهاشمي، فيما وصف النائب السابق، فيصل الأعور، البيعة بأنها عهد تاريخي يرتبط بكرامة الحياة ووحدة الشعب الأردني.

وجدد رئيس منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، محمود الصالح، البيعة للقيادة الهاشمية، مؤكدا الالتفاف حولها والعمل من أجل رفعة الوطن وأمنه.

كما أكد رئيس ديوان عشيرة أبو محارب الشديفات في العالوك، أن المناسبة تمثل عهدا مقدسا يجسد الوحدة الوطنية، فيما أشار رئيس نادي صروت، خلف العموش، إلى دور المؤسسات الشبابية والرياضية في غرس قيم الولاء والانتماء بين الشباب.

وقالت رئيس جمعية صروت الأمل الخيرية، كاميليا شديفات، إن أفضل تجسيد للبيعة يتمثل في العمل الاجتماعي والخيري الداعم لمسيرة التنمية، فيما أكد الدكتور سمير شديفات، أن هذه المناسبة تذكر بإرث جلالة الملك الحسين وتدفع إلى مواصلة مسيرة البناء في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.

وفي محافظة البلقاء، قال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور أحمد العجلوني، إن ذكرى الوفاء والبيعة تعكس عمق العلاقة القائمة على الثقة بين القيادة والشعب، مشيرا إلى دور الجامعات في ترسيخ قيم المواطنة الصالحة والانتماء الواعي، وإعداد أجيال قادرة على الإسهام في التنمية.

وأكد رئيس لجنة بلدية السلط، علي البطاينة، أن المناسبة تعزز قيم الولاء والانتماء وتستحضر الإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك الحسين وجلالة الملك عبدالله الثاني، فيما قال منسق هيئة شباب كلنا الأردن في البلقاء، مهند الواكد، إن المناسبة تجسد مسارا من التنمية والتحديث والإصلاح في المجالات كافة جسده جلالة الملك الحسين ويواصله جلالة الملك عبدالله الثاني.

وفي محافظة مأدبا، قال العين محمد الأزايـدة، إن الأردنيين يجددون في هذه المناسبة عهد الوفاء لقيادتهم الهاشمية ومواصلة مسيرة البناء والتحديث، فيما أكد النائب بكر الحيصة، أن يوم الوفاء والبيعة يمثل وقفة عز وطنية تعكس عمق الروابط التاريخية والوجدانية بين القيادة والشعب، مشددا على أن هذه العلاقة هي الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن.

وأشار رئيس لجنة محافظة مأدبا، حسام عودة، إلى أن مجالس المحافظات تعمل وفق الرؤى الملكية لتعزيز التنمية المحلية وتمكين المواطن من المشاركة في صنع القرار التنموي.

وفي محافظة الكرك، قال رئيس جامعة مؤتة، الدكتور سلامة النعيمات، إن ذكرى الوفاء والبيعة مناسبة للاعتزاز بالجهود التي يبذلها جلالة الملك في قيادة مسيرة التحديث والدفاع عن قضايا الأمة.

وأكد محافظ الكرك، الدكتور قبلان الشريف، أن المناسبة تستحضر السيرة العطرة لجلالة لملك الحسين والإنجازات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني محليا وإقليميا ودوليا.

وأشار مدير تربية قصبة الكرك، نضال الفتينات، إلى دور المدرسة في تشكيل الهوية الوطنية، فيما قال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك، معن الشمايلة، إن المملكة تواصل مسيرة العطاء بثبات في ظل القيادة الحكيمة.

وفي محافظة الطفيلة، أكد رئيس مجلس مؤسسة إعمار الطفيلة، مصطفى العوران، اعتزازه بالمنجزات التي شهدتها المحافظة خلال مسيرة الهاشميين، فيما أشار رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى، الدكتور محمد الكريمين، إلى أن الأردن شهد في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني مسيرة إصلاح سياسي واقتصادي عززت التنمية الاجتماعية.

وأكد رئيس نادي الطفيلة الرياضي الثقافي، صالح العوران، أن القطاع الشبابي يستحضر في هذه المناسبة معاني العزة والفخر بما تحقق من تقدم، فيما قال مدير ثقافة الطفيلة، الدكتور سالم الفقير، إن ذكرى الوفاء والبيعة تجسد الامتداد الأصيل للدور الهاشمي في دعم الثقافة ورعاية الإبداع.

وفي محافظة معان، أكد عدد من الوجهاء، بينهم الشيخ محمد الخطيب والشيخ محمد كريشان، أن المناسبة تجسد عمق العلاقة التاريخية بين القيادة والشعب، مشيدين بالاهتمام الملكي المتواصل بالمحافظة.

كما أكد الشيخ جعفر النوافلة والشيخ محمد الهلالي من وجهاء وادي موسى اعتزاز أبناء اللواء بما تحقق من منجزات تنموية وسياحية، فيما قالت رئيسة جمعية سيدات الشوبك، بسمة هباهبة، إن دعم جلالة الملك لمشاريع تمكين المرأة أسهم في تعزيز دورها التنموي وخدمة المجتمع.

وفي محافظة العقبة، قال محافظ العقبة، أيمن العوايشة، إن يوم الوفاء والبيعة محطة وطنية لتأكيد العهد والولاء واستذكار مسيرة الدولة الأردنية، مشيرا إلى النقلة النوعية التي شهدتها المحافظة في قطاعات السياحة والاستثمار والبنية التحتية، ما جعلها بوابة الأردن الاقتصادية ومحركا رئيسيا للتنمية.

وأكد رئيس لجنة مجلس محافظة العقبة، موسى الدردساوي، أن شهر شباط يحمل دلالات وطنية عميقة تستحضر مسيرة الملك الحسين وتواصل مسيرة التحديث في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني.