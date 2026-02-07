عبدالله حمادة يتألق ويضع الأردن على منصة التتويج العالمية في سباقات السيارات

وطنا اليوم – سجل المتسابق الاردني عبدالله حمادة انجازاً عالمياً جديداً بعد ان احرز المركز الاول على مستوى الدول العربية والشرق الاوسط والمركز الثالث عالمياً في سباق السيارات الذي اقيم مؤخراً في العاصمة العمانية مسقط.

وبحسب بيان صادر عن مجموعة مطاعم حمادة جاء هذا الانجاز ليعكس مستوى التنافسية العالية والمهارات الاحترافية التي يمتلكها حمادة والتي وضعت اسمه بين نخبة السائقين العالميين في رياضة السيارات ليكون نموذجاً للتفوق الاردني في الساحة الرياضية الدولية وياتي فوزه وسط مشاركة واسعة من دول متقدمة في هذا المجال ما يزيد من قيمة الانجاز ويعكس قدرة الاردن على المنافسة في الرياضات الاحترافية عالمياً.

وقال المتسابق عبدالله حمادة بعد التتويج “هذا الفوز ليس لي وحدي بل لكل الاردنيين الذين دعموني وشجعوني وللفريق الذي وقف معي في كل مرحلة من مراحل السباق فخور بأن انقل اسم الاردن للعالمية اثبت ان ابناء الوطن قادرون على تحقيق الانجازات الكبيرة في مختلف المجالات”.

وشهد السباق حضوراً مميزاً من الجمهور ومحبي رياضة السيارات من الوطن العربي والعالم، وتجلت خلاله المنافسة القوية والمستوى الاحترافي للمشاركين.

يشار الى ان فريق حمادة الذي يمثل مطعم حمادة كان وراء دعم البطل مادياً ومعنوياً مما ساعده على المنافسة وتحقيق هذا الانجاز المشرف مؤكداً ان الرياضة الاردنية قادرة على المنافسة في المحافل الدولية وتحقيق نتائج ترفع اسم المملكة عالياً.

وقال رئيس مجلس ادارة مجموعة مطاعم حمادة رائد حمادة نحن في مجموعة مطاعم حمادة فخورون جداً بانجاز عبدالله حمادة الذي رفع اسم الاردن عالياً في سباقات السيارات العالمية هذا الفوز يعكس التفاني والموهبة العالية التي يتمتع بها وهو مثال حي على ان الاصرار والعمل الجاد الذي يصنع الانجازات.

واضاف دعمنا لعبدالله لم يقتصر على الجانب المادي فقط بل كان دعمنا المعنوي جزءاً اساسياً من نجاحه ونحن سعداء بان نرى ثمرة هذا الدعم تتجلى في انجازات على المستوى العربي والعالمي.

وتابع حمادة ان المجموعة تؤمن بأهمية الرياضة والشباب ونحرص على تمكين الموهوبين من تحقيق احلامهم فعبدالله ليس فقط بطل سباق بل رمز للطموح الاردني الذي يثبت أن الأردن قادر على المنافسة العالمية في مختلف المجالات.

وقال إن الأردن يمتلك طاقات شابة واعدة في مختلف الرياضات، حيث ان الرياضة ليست مجرد منافسة، بل وسيلة لترسيخ قيم الاصرار والعمل الجاد وبناء سمعة اردنية مميزة على الساحة الدولية”

وقال حمادة نتطلع الى استمرار هذا النجاح ومواصلة دعم الرياضة الأردنية ونبارك لعبدالله ولكل الفريق ونتمنى له المزيد من الانجازات التي ترفع اسم الوطن عالياً في المحافل الدولية.