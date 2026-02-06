الأردن يدين التفجير الانتحاري الذي استهدف حسينية في إسلام آباد

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الانتحاري الذي استهدف حسينية في مدينة إسلام آباد في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب باكستان، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

‏وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان، ولأُسَر الضحايا، مُتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.