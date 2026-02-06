بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يدين التفجير الانتحاري الذي استهدف حسينية في إسلام آباد

ساعتين ago
الأردن يدين التفجير الانتحاري الذي استهدف حسينية في إسلام آباد

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الانتحاري الذي استهدف حسينية في مدينة إسلام آباد في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب باكستان، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
‏وأعرب المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب باكستان، ولأُسَر الضحايا، مُتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:04

بين الوفاء والبيعة… وطنُ العهد ووعدُ المجد… يُبايَع بالمحبة، تُصانه الكرامة، وتبقى رايته لا تنحني

16:49

شكاوى متزايدة من بيع ذهب مغشوش عبر منصات إلكترونية وهمية

16:03

محكمة إيطالية تنصف موظفاً فُصل بسبب غمضة عين

15:43

بلدية الطيبة تكثّف أعمال رفع كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار

15:38

عشرات آلاف المصلين يُؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

15:33

إدخال أول دفعة شاحنات أردنية إلى تركيا واليونان عبر معبر باب الهوى

15:25

مفاوضات مسقط .. لقاءات منفصلة مع عراقجي وويتكوف وطهران تقدم خطة للتهدئة

14:23

موسى التعمري بين الرحيل والبقاء بعد توتر علاقته بمدرب رين

14:16

12 قتيلا وأكثر من 80 جريحا في انفجار مسجد في الباكستان

14:13

شكر على تعاز من عشيرتي الخطيب والطيب

14:09

دمشق وبيروت توقّعان اتفاقية لنقل مئات السجناء السوريين من لبنان

11:27

من يعين أعضاء مجالس الاداره ؟

وفيات
وفيات الجمعة 6-2-2026وفيات الخميس 5-2-2026وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيدات