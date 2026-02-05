رئيس النواب يلتقي سفراء ورؤساء البعثات العربية المقيمين في فيتنام

وطنا اليوم:التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي والوفد المرافق سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية في جمهورية فيتنام بحضور الدكتور سائد الردايدة، سفير المملكة الاردنية الهاشمية لدى سنغافورة وغير المقيم لدى فيتنام

واكد القاضي خلال اللقاء على اهمية الزيارة النيابية التي جاءت بعد ثلاثة اشهر من الزيارة الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى فيتنام .

واشار القاضي الى ان القضية الفلسطينية كانت اساس الحوار السياسي مع فيتنام وذلك لمواقفها الداعمة لحل الدولتين مبينا ان رغبة الاردن وفيتنام بتطوير العلاقات الثنائية على كافة الصعد والتي ستكون ركيزةايضا لدعم العلاقات العربية الفيتنامية.

من جانبهم قال السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية في العاصمة الفيتنامية هانوي، ان زيارة الوفد النيابي الى فيتنام تهدف الى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية فيتنام الاشتراكية.

واستمع السفراء الى عرض قدمه القاضي حول تقييمه للزيارة والنتائج الايجابية التي حققتها على مختلف المستويات.

واعرب سفراء ورؤساء البعثات العربية المقيمين في فيتنام عن تقديرهم للاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس النواب والوفد النيابي مع القيادة الفيتنامية والتي كانت مثمرة

واكدوا اهمية الزيارة التي جاءت بعد زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني لتوسيع مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين، وزيارته الناجحة الى فيتنام نهاية عام 2025.

واشادوا بالمواقف الداعمة لدولة فلسطين التي عبر عنها رئيس مجلس النواب خلال مباحثاته، مؤكدين ان تطوير العلاقات الاردنية الفيتنامية من شانه تعزيز العلاقات العربية مع فيتنام، والاسهام في دعم القضية الفلسطينية، التي تتصدر اولويات السياسة الخارجية للاردن الشقيق

‏‎وفي سياق اخر قام رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، والوفد البرلماني المرافق بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس هو تشي منه و على نصب الشهداء.

و زار القاضي قلعة ثانغ لونغ الإمبراطورية واستمع، الى شرح عن تاريخ فيتنام و الممتد لألف السنين

كما زار القاضي والوفد البرلماني، متحف التاريخ العسكري الفيتنامي، واستمع إلى عرض قدمه ممثلون عن متحف التاريخ العسكري الفيتنامي حول الأيام الأولى لبناء الدولة والدفاع عنها حماية الاستقلال الوطني

وجاءت الزيارة البرلمانية برئاسة رئيس مجلس النواب مازن القاضي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الاردن وفيتنام تطوراً قوياً وواسعا بعد زيارة ملكية اجراها جلالة الملك عبدالله الثاني نهاية عام 2025

ويذكر ان العلاقات الدبلوماسية بين فيتنام والأردن قامت في عام 1980 وتُعد أول تبادل للوفود بين قادة الهيئات التشريعية في البلدين