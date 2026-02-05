وزارة التربية تكشف نسب النجاح في تكميلية للتوجيهي

وطنا اليوم:أعلن مدير الإعلام في وزارة التربية والتعليم الأردنية، الأستاذ محمود الحياصات، تفاصيل نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) الدورة التكميلية لعام 2025

وأشار الحياصات الخميس، إلى أن عدد المسجلين في الامتحان بلغ 131,394 طالبًا وطالبة، منهم 116,728 بغرض استكمال متطلبات النجاح، و14,666 لأغراض رفع المعدل، حضر منهم جميعًا 119,101 طالبًا وطالبة.

وفي التفاصيل، أوضح أن طلاب جيل 2008 (الجزء الأول من الامتحان) بلغ عدد المسجلين فيه 37,440، حضر منهم 36,147، ونجح 22,998 في جميع المباحث بنسبة نجاح 63.6%.

أما الفروع التعليمية (طلاب جيل 2007 وما قبل)، فقد سجل 93,954، وحضر منهم 82,954، وحقق 49,755 الحد الأدنى لمتطلبات النجاح بنسبة عامة 60.0%.

وختم الحياصات حديثه بتهنئة الناجحين وذويهم، متمنيًا لهم التوفيق في المراحل القادمة، معبرًا عن شكره لجهود الجميع في إنجاح العملية الامتحانية