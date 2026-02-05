سيارة الإسعاف دخلت الملعب.. اصطدام مروع بين لاعبين في كأس تركيا

وطنا اليوم:توقّفت مباراة غلطة سراي أمام إسطنبول سبور مؤقتًا، بعد تعرّض أحمد كوتوتشو لفقدان الوعي إثر التحام قوي مع حارس المرمى عيسى دوغان.

واستضاف العملاق التركي منافسه من الدرجة الثانية ضمن منافسات كأس تركيا، قبل أن ينجح في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 3-1.

وسادت حالة من القلق الشديد بشأن حالة أحمد كوتوتشو وعيسى دوغان، بعد تعرّضهما لاصطدام قوي بالرأس خلال صراع هوائي في منتصف المباراة.

وسارعت كاميرات التلفزيون إلى تحويل اللقطات بعيدًا عن أرضية الملعب، عقب اتضاح خطورة الموقف. وسقط اللاعبان أرضًا متأثرين بالالتحام، في حين بدا حارس إسطنبول سبور وهو يغطي وجهه من شدّة الإصابة.

في المقابل، فقد نجم غلطة سراي كوتوتشو الوعي داخل الملعب، ما دفع زملاءه إلى الإسراع نحوه لوضعه في وضعية الإفاقة ومحاولة منعه من ابتلاع لسانه، في مشهد أثار مخاوف كبيرة بين اللاعبين والجماهير على حدّ سواء.

وبدا التأثّر واضحًا على عدد من اللاعبين، الذين وضع بعضهم رؤوسهم بين أيديهم وهم يطالبون بشكل عاجل بتدخّل الطواقم الطبية.

وسارعت الفرق الطبية إلى دخول أرض الملعب لتقديم الإسعافات اللازمة لكلا اللاعبين، قبل أن يستعيد أحمد كوتوتشو وعيه لاحقًا، كما دخلت سيارة إسعاف إلى أرضية الملعب لنقل اللاعبين إلى خارجها.

وتبيّن أن حارس إسطنبول سبور عيسى دوغان تعرّض إلى كسر في عظمة الوجنة، حيث جرى نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

وغادر عيسى دوغان أرض الملعب ليحلّ بدلًا منه مجاهد سربست، فيما استُبدل أحمد كوتوتشو بإسماعيل ياكوبس.

وأعرب مدرب غلطة سراي، أوكان بوروك، عن دعمه للاعبين عقب الحادثة “المؤسفة”، قائلًا: “كان اصطدامًا غير موفق، أتمنى لكليهما الشفاء العاجل. أحمد بخير، بينما بدا أن عيسى تعرّض لكسر، نتمنى له الشفاء أيضًا. نحن ممتنون لعدم وجود إصابات خطيرة”.

من جانبه، أصدر إسطنبول سبور بيانًا حول حالة حارسه، نشر خلاله صورة لدوغان عبر “إنستغرام”، وجاء فيه: “نتمنى الشفاء العاجل لحارس مرمانا عيسى دوغان، الذي اضطر لمغادرة المباراة بعد الالتحام الذي وقع مع غلطة سراي”.

وقام كوتوتشو بمشاركة المنشور دون إضافة أي تعليق آخر بشأن الواقعة التي تعرّض لها.

ويحمل كوتوتشو ألوان غلطة سراي منذ عام، بعد انتقاله من إيوب سبور، وكان الدولي التركي قد بدأ مسيرته الاحترافية مع شالكه، قبل أن ينضم إلى إسطنبول باشاك شهير في عام 2021