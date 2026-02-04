اتحاد كرة القدم يبدأ باستقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لتغطية كأس العالم

وطنا اليوم:بدأ اتحاد كرة القدم باستقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لتغطية بطولة كأس العالم 2026، وفق تعليمات الاتحاد الدولي.

ويحرص اتحاد الكرة على ضمان مشاركة فاعلة ومنظمة للإعلام الأردني في تغطية المونديال، وبما يواكب المشاركة التاريخية الأولى للمنتخب الوطني.

وأعلن الاتحاد اليوم الأربعاء، شروط التقديم ومن أبرزها الحصول مسبقا على بطاقة الاعتماد الإعلامي للبطولات المحلية من الاتحاد الأردني لكرة القدم، وتقديم تعهد خطي من المؤسسة الإعلامية بتحمل تكاليف الإيفاد (التأشيرات، تذاكر السفر، الإقامة، التنقل)، والالتزام بتعليمات وأنظمة الاتحاد الدولي الخاصة بالاعتماد الإعلامي، و الالتزام بالتغطية المهنية وفق أخلاقيات العمل الإعلامي.

وأوضح الاتحاد أن طلبات التقديم للاعتماد تأتي عبر البريد الإلكتروني: media@jfa.com.jo مع إرفاق صورة عن بطاقة الاعتماد للبطولات المحلية والتعهد الخطي من المؤسسة الإعلامية.

وأشار الاتحاد إلى ضرورة إنشاء أو تحديث حساب الإعلامي على منصة (فيفا ميديا هب)، واستلام مفتاح الوصول (كونترول كي) بعد اعتماد الطلب من الاتحاد الأردني.

وبين اتحاد كرة القدم أنه في حال تجاوز عدد طلبات الاعتماد الإعلامي الحصة المخصصة للاتحاد الأردني لكرة القدم، ستكون أولوية منح مفتاح الوصول إلى مؤسسات الإعلام الرسمي والصحف اليومية ثم باقي المؤسسات.

يشار إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات الاعتماد الإعلامية عبر البريد الإلكتروني للاتحاد يوم الأول من آذار المقبل، وآخر موعد للتقديم عبر منصة فيفا سيكون يوم 31 آذار المقبل.

ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا