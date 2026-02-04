بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

إعادة انتخاب الأمير فيصل عضواً في مجلس الشيوخ بالاتحاد الدولي للسيارات

ساعتين ago
إعادة انتخاب الأمير فيصل عضواً في مجلس الشيوخ بالاتحاد الدولي للسيارات

وطنا اليوم:أُعيد انتخاب سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات، عضواً في مجلس الشيوخ بالاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد.
ويعكس هذا التجديد ثقة أعضاء الاتحاد الدولي للسيارات بالدور الذي يقوم به سموه في تطوير رياضة السيارات على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب إسهاماته في دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الحضور العالمي لرياضة السيارات.
ويُعد مجلس الشيوخ في الاتحاد الدولي للسيارات هيئة حوكمة عليا تُعنى بالإشراف على التزام الاتحاد بمبادئ النزاهة والشفافية وتقديم المشورة الاستراتيجية للإدارة العليا، إلى جانب متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح المؤسسية، بما يضمن استدامة العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:09

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الاسبق أحمد عبيدات

17:01

المصري يكتب بمناسبة عيد ميلاد الملك : ملك الإصلاح والتحديث رؤية دولة لا تهتز

16:42

رؤى النائب مصطفى العماوي الحزبية هل يأخذ بها في مجلس النواب

16:40

الموافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله لمجلس الوزراء

16:31

أحمد عبيدات… رجل الدولة الذي غادر بصمت وترك وطنًا من المواقف

16:27

البيئة وبلدية السلط تطمئنان: لا تسرب لمياه الصرف الصحي في إسكان المغاريب

16:06

فتح باب التقدم لأراضٍ سكنية بشروط ميسّرة في ضاحية الأميرة إيمان

16:00

اعتبارا من الأحد.. طوارئ الأميرة بسمة تنتقل كليا إلى المبنى الجديد

15:42

إعلام جامعة البترا تناقش دمج الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في خططها الدراسية

15:36

15 قتيلا بتصادم زورق مهاجرين مع سفينة لخفر السواحل اليوناني

15:13

uwallet وصندوق المرأة للتمويل الأصغر يوقعان مذكرة تعاون لإطلاق خدمة “سلف الرواتب الرقمية” لموظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة

14:54

شركة زين تنال شهادة الأيزو (ISO 45001) للصحة والسلامة المهنية

وفيات
وفيات الأربعاء 4 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيداتوفيات الإثنين 2 – 2 – 2026