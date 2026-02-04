إعادة انتخاب الأمير فيصل عضواً في مجلس الشيوخ بالاتحاد الدولي للسيارات

وطنا اليوم:أُعيد انتخاب سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات، عضواً في مجلس الشيوخ بالاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد.

ويعكس هذا التجديد ثقة أعضاء الاتحاد الدولي للسيارات بالدور الذي يقوم به سموه في تطوير رياضة السيارات على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب إسهاماته في دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الحضور العالمي لرياضة السيارات.

ويُعد مجلس الشيوخ في الاتحاد الدولي للسيارات هيئة حوكمة عليا تُعنى بالإشراف على التزام الاتحاد بمبادئ النزاهة والشفافية وتقديم المشورة الاستراتيجية للإدارة العليا، إلى جانب متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح المؤسسية، بما يضمن استدامة العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة