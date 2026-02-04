بنك القاهرة عمان
إجراءات فنية وبدنية في أندية المحترفين لمواجهة ضغط المباريات

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أكد مختصون في الطب الرياضي، أن قرار اتحاد كرة القدم بضغط مباريات دوري المحترفين، يتطلب إجراءات بدنية وفنية خاصة للاعبين، لمواجهة هذا الضغط الذي يتطلب جاهزية أكبر، خوفا من تعريض اللاعبين للإصابات.
وكان اتحاد كرة القدم قد أصدر جدول مباريات المرحلة المتبقية من دوري المحترفين بشكل مكثف ومضغوط، بحيث يلعب الفريق مباراة كل 3 أو 4 أيام، بناء على طلب من الاتحاد الدولي “فيفا” الذي اشترط إنهاء جميع مباريات المواسم الكروية في العالم قبل 21 أيار المقبل، لإتاحة المجال أمام المنتخبات للتفرغ لبطولة كأس العالم التي تقام في حزيران المقبل.
وبدأت الأجهزة الفنية والطبية في أندية المحترفين، بإعداد استراتيجيات تدريبية وبدنية خاصة، تتلاءم مع ضغط المباريات لتجنيب اللاعبين الإصابات.
وأكد المعد البدني لفريق النادي الفيصلي شادي عاصي، أن البرامج المنظمة والمعدة بعناية داخل النادي تعزز الاستشفاء وتحافظ على الجاهزية البدنية وتقلل من فرص الإصابات مع متابعة أداء اللاعبين يوميا لضمان استمرارية الأداء المثالي طوال الموسم.
وبين عاصي، أن الجهاز الطبي في الفيصلي حريص على تجهيز اللاعبين لمواجهة ضغط المباريات، خوفا من تعرض لاعبيه للإصابات، خاصة وأن اللاعب الأردني ليس معتادا على كثافة المباريات.
واكد المعد البدني فارس الطفيلي ان التخطيط المتكامل منذ بداية الموسم وإدارة الجهد البدني لجميع اللاعبين يعد من اهم عوامل نجاح اي فريق ويضمن تجهيز اللاعبين بدنيا ونفسيا قبل البطولات الكبرى مثل كأس العالم بما يضمن جاهزيتهم لمواجهة المباريات بكفاءة عالية.
من جانبه، قال لاعب المنتخب الوطني ونادي السلط عصام سميري، إن التدريبات المنتظمة مع النادي وصالة الألعاب الرياضية تسهم في رفع مستوى الاستعداد البدني والفني، مشيرا الى التزامه بالبرامج التدريبية للحفاظ على الأداء الأمثل خلال الموسم ومعربا عن رضاه عن برامج الاستشفاء والإعداد البدني المتبعة في النادي والمنتخب.


