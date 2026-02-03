إحالة 25 ممارسا مخالفا لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام

وطنا اليوم:أحالت نقابة أطباء الأسنان 25 ملفًا لممارسين غير شرعيين، من بينهم أشخاص انتحلوا صفة أطباء أسنان دون الحصول على تصاريح قانونية، إلى المدعي العام، وفقًا لما ذكرته نقيبة أطباء الأسنان، آية الأسمر.

وقالت الأسمر في تصريحات الثلاثاء، إن النقابة قررت اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنتحلين لصفة طبيب أسنان، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص يشكلون تهديدًا لأمن وسلامة المواطنين.

وأوضحت الأسمر أن النقابة شكلت أكثر من 150 لجنة تحقيق بحق أطباء مخالفين، وتم تحويل 36 منهم إلى مجالس تأديب. كما تم مخالفة وإغلاق 80 عيادة ومركز أسنان لعدم التزامهم بالقوانين المعمول بها، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأشارت الأسمر إلى أن الأشخاص المتغلغلين في مهنة طب الأسنان هم أولئك الذين لا يملكون ترخيصًا لمزاولة المهنة أو شهادة معتمدة في هذا المجال، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وأضافت أن من بين هؤلاء المنتحلين لصفة أطباء أسنان يوجد مستثمرون يسعون لتحقيق مكاسب ربحية، إلى جانب مساعدي وفنيي أطباء الأسنان، بالإضافة إلى أطباء غير حاصلين على التصاريح اللازمة لمزاولة المهنة.

وفي سياق آخر، أكدت نقيبة أطباء الأسنان أن النقابة تعمل بشكل جاد على تسوية كافة المطالب المتعلقة بصندوق التكافل، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه التسوية بنهاية عام 2025.

وتستمر النقابة في جهودها لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم الصحية من خلال تطبيق القوانين ومعاقبة المخالفين، لضمان تقديم خدمات طبية ذات مستوى عالٍ وآمن