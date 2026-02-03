بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

إحالة 25 ممارسا مخالفا لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام

39 دقيقة ago
إحالة 25 ممارسا مخالفا لمهنة طب الأسنان إلى المدعي العام

وطنا اليوم:أحالت نقابة أطباء الأسنان 25 ملفًا لممارسين غير شرعيين، من بينهم أشخاص انتحلوا صفة أطباء أسنان دون الحصول على تصاريح قانونية، إلى المدعي العام، وفقًا لما ذكرته نقيبة أطباء الأسنان، آية الأسمر.
وقالت الأسمر في تصريحات الثلاثاء، إن النقابة قررت اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنتحلين لصفة طبيب أسنان، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص يشكلون تهديدًا لأمن وسلامة المواطنين.
وأوضحت الأسمر أن النقابة شكلت أكثر من 150 لجنة تحقيق بحق أطباء مخالفين، وتم تحويل 36 منهم إلى مجالس تأديب. كما تم مخالفة وإغلاق 80 عيادة ومركز أسنان لعدم التزامهم بالقوانين المعمول بها، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأشارت الأسمر إلى أن الأشخاص المتغلغلين في مهنة طب الأسنان هم أولئك الذين لا يملكون ترخيصًا لمزاولة المهنة أو شهادة معتمدة في هذا المجال، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.
وأضافت أن من بين هؤلاء المنتحلين لصفة أطباء أسنان يوجد مستثمرون يسعون لتحقيق مكاسب ربحية، إلى جانب مساعدي وفنيي أطباء الأسنان، بالإضافة إلى أطباء غير حاصلين على التصاريح اللازمة لمزاولة المهنة.
وفي سياق آخر، أكدت نقيبة أطباء الأسنان أن النقابة تعمل بشكل جاد على تسوية كافة المطالب المتعلقة بصندوق التكافل، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه التسوية بنهاية عام 2025.
وتستمر النقابة في جهودها لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم الصحية من خلال تطبيق القوانين ومعاقبة المخالفين، لضمان تقديم خدمات طبية ذات مستوى عالٍ وآمن


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:47

الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون: لقد أذهلني جمال الأردن

20:38

الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

20:34

الفوسفات الأردنية: أرباح قياسية تعكس قوة الإدارة وتحولات السوق العالمية

20:31

ما الذي منع الانفجار؟ قراءة هادئة في المشهد الإيراني

20:28

وحدة أردنية متخصصة بشكاوى النساء اثناء استخدام النقل العام

20:23

الولايات المتحدة تعرض تدريب معلمين اردنيين والإقامة والتذاكر مجاناً

19:43

استثمارات سعودية جديدة بمليارات الدولارات في سوريا

19:29

وزيرة التنمية تسلم مسكنا جديدا لأسرة عفيفة وتوجه بمعونات عاجلة في عجلون

19:24

مدينة مغربية شبه خالية بعد تحذيرات من أمطار طوفانية

19:18

Orange Jordan Celebrates International Day of Education with Digital Inclusion Session for Persons with Disabilities

19:12

رفع تعرفة التطبيقات الذكية لتكون أعلى من التاكسي العادي بنسبة 20%

19:07

الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري

وفيات
وفيات الثلاثاء 3 – 2 – 2026طلال أبوعزاله وعائلته ينعون دولة الفقيد احمد عبيداتوفاة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيداتوفيات الإثنين 2 – 2 – 2026وفيات الأحد 1 – 2 – 2026