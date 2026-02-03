الملك يفتتح مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري

وطنا اليوم:افتتح جلالة الملك عبدﷲ الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مجمع طب وجراحة الفم والأسنان العسكري التابع لمديرية الخدمات الطبية الملكية بمنطقة خلدا في عمان.

واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز قدمه مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري، استعرض خلاله جهود تطوير الخدمات الطبية ورفع قدرات الكوادر المؤهلة لتقديم رعاية صحية عالية الجودة.

وخلال جولة في المجمع، استمع جلالة الملك إلى إيجاز من مدير المجمع العميد الطبيب محمد الخوالدة أشار فيه إلى أن هذا المشروع يتكون من مبنيين أحدهما لمشتركي ومنتفعي الخدمات الطبية الملكية والآخر لمعالجة المدنيين، مضيفا أنه من المتوقع استقبال نحو 13 ألف مراجع شهريا، مما سيخفف عدد مراجعي مدينة الحسين الطبية.

وأضاف أن المجمع يضم 61 عيادة موزعة على 7 اختصاصات بطب وجراحة الفم والأسنان، وغرفتي عمليات حديثة وأقسام أشعة ومختبرات متخصصة، وهو مزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، ويتيح الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تخطيط وتنفيذ التركيبات السنية والوجهية، ويضم مبنى تدريبيا وتشبيهيا.

وأشاد جلالة الملك بجهود كوادر الخدمات الطبية الملكية، لافتا إلى أهمية الخدمات الإنسانية والطبية التي يقدمونها.