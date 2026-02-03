وزير الداخلية يستقبل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

وطنا اليوم:بحث وزير الداخلية مازن الفراية، لدى استقباله المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، في مكتبه اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز العودة الطوعية للاجئين السوريين، والإجراءات المناسبة لتسهيل ظروف عودتهم إلى بلادهم.

وناقش الجانبان أهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين، بما يكفل توفير متطلبات العيش الكريم لهم، وضرورة دعم المجتمعات المضيفة، التي تتقاسم الأعباء مع اللاجئين.

كما أشاد الجانبان بمستوى العلاقات الثنائية بين المملكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتطلعهما المستقبلي إلى تعزيز التعاون بينهما.

وفي هذا السياق، أكد الفراية للضيف الأممي، على الدور الإنساني الكبير الذي يلعبه الأردن في استضافة اللاجئين، وحرصه الشديد على توفير الخدمات الأساسية كافة لهم.

وأشار الفراية إلى أثر استضافة اللاجئين على مختلف القطاعات، مثل الصحة والتعليم والمياه والنقل، وما يسببه ذلك من ضغط على البنى التحتية.

من جانبه، أعرب صالح عن تقديره العميق للدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة، في استضافة اللاجئين وتحملها أعباءً كبيرة جرّاء ذل