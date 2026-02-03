الفيصلي يستغني عن الجهاز الفني

وطنا اليوم:اعلن نادي الفيصلي الاستغناء عن خدمات الجهاز الفني.

وتقدم النادي بالشكر للمدرب دينيس كوريتش وجهازه الفني المعاون، مثمنةً الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية