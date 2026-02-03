بنك القاهرة عمان
إعلان تجنيد صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية شؤون الضباط / شعبة التجنيد/ لجنة انتخاب تلاميذ دورة الأئمة الجامعيين – كلية الأمير الحسن للعلوم الاسلامية لعام 2026.

1. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن البدء باستقبال طلبات الالتحاق بدورة الأئمة الجامعيين – كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية لعام 2026 (ذكور) اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 03/02/2026 ولغاية يوم الإثنين الموافق 09/02/2026، على الراغبين بتقديم طلب الالتحاق الدخول على الموقع الإلكتروني لطلبات تجنيد الضباط من خلال الرابط https://tajneed.jaf.mil.jo، يتم دفع قيمة طلب التجنيد عن طريق تطبيق إي فواتيركم/ خيار الخدمات الحكومية/القوات المسلحة الأردنية ولن يتم النظر في أي طلب مخالف للشروط أو كان به نقص بالوثائق أو كانت الوثائق غير مصدقة.

2. شروط القبول:

أ. أن يكون أردني الجنسية.

ب. أن يكون مواليد (01/01/2001) وما بعد.

ج. أن يجتاز الفحص التخصصي المقرر.

د. أن يجتاز الفحص الطبي المقرر.

هـ. أن يجتاز فحص اللياقة البدنية المقرر.

و. أن لا يقل الطول عن 165 سم وان يتناسب الطول مع الوزن وفقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.

ز. أن لا يقل معدل الثانوية العامة عن “80%” بفرعيها (العلمي / الأدبي).

ح. أن يكون خريّج إحدى الجامعات الأردنية فقط.

ط. أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في تخصص الفقه وأصوله وأن لا يقل التقدير عن جيد جداً.

ي. أن لا يكون من العسكريين أو المستخدمين المدنيين العاملين أو له خدمة سابقة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

ك. أن لا يكون للمتقدم شقيق أو شقيقة على مقاعد الدراسة في (جامعة مؤتة/الجناح العسكري، كلية الأميرة منى للتمريض، كلية الملك حسين الجوية أو البعثات العسكرية الخارجية).

ل. أن يكون حسن السلوك والسمعة متمتع بالأهلية المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة وأي جريمة أخرى تمس بالأخلاق العامة.

3. الوثائق المطلوبة:

(يتم إرفاق الوثائق بملف PDF واحد مع الطلب إلكترونياً + إرفاق الصورة الشخصية إلكترونيا في مرحلة تقديم الطلب)

أ. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية لمقدم الطلب.

ب. شهادة الولادة الاصلية.

ج. صورة مصدقة وواضحة عن دفتر العائلة للأب (ساري المفعول) صفحة الأب + مقدم الطلب وإذا كان الأب متوفى شهادة الوفاة الأصلية مبيناً فيها مكان الولادة.

د. كشف علامات الثانوية العامة الأردنية الأصلي.

هـ. كشف علامات الثانوية العامة غير الأردنية الأصلي + المعادلة الدائمة الأصلية من وزارة التربية والتعليم.

و. المصدقة الجامعية الأصلية.

ز. كشف علامات الجامعة الأصلي.

ح. قرار التقاعد إذا كان أحد الوالدين متقاعد (عسكري/ مستخدم مدني) من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

ط. شهادة استشهاد حديثة لأبناء الشهداء من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

ي. صورة عن شهادة التعيين إذا كان أحد الوالدين على رأس عمله في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أو الأجهزة الأمنية الأخرى.

4. مدة الدورة عام واحد ويُمنح التلميذ بعد التخرج رتبة مرشح صنف إمام في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.


