الفوسفات: 601.286 مليون دينار صافي الأرباح بعد الضريبة للعام 2025 وبنسبة زيادة بلغت 31.3 بالمئة مقارنة بالعام 2024

ساعتين ago
وطنا اليوم:بلغت نسبة الزيادة في صافي أرباح مجموعة شركة مناجم الفوسفات الأردنية للعام الماضي 31.3 بالمئة مقارنة بارباح المجموعة لعام 2024.

وأظهرت البيانات المالية الأولية، أن
المجموعة حققت العام الماضي 2025 أرباحا صافية بعد الضريبة بلغت 601.286 مليون دينار، وبزيادة بلغت 143.4 مليون دينار عن العام 2024.

كما حققت المجموعة أرباحا إجمالية بلغت 887.158 مليون دينار للعام 2025.

وأظهرت البيانات الموحدة أن صافي مبيعات المجموعة خلال العام الماضي 2025 بلغت مليار و448 مليون دينار بزيادة مقدارها 235 مليون دينار مقارنة مع مبيعات 2024 وبنسبة زيادة بلغت 19.3 بالمئة.

كما أظهرت البيانات أن المجموعة حققت كذلك عوائد مجزية على رأس المال الأسمي بواقع 200 % ، فيما بلغ نصيب السهم من الأرباح الصافية 2.004 دينار مقارنة ب 1.85 دينار للعام 2024.


