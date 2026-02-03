الهلال السعودي يشكر الوليد بن طلال.. وبنزيما بقميص “الزعيم”

وطنا اليوم:وجه مجلس إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم الشكر للأمير الوليد بن طلال بعدما تكفل بصفقة ضم الفرنسي كريم بنزيما لصفوف الفريق.

وأعلن الهلال عن تعاقده مع بنزيما، الإثنين، في صفقة انتقال حر من نادي الاتحاد السعودي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال على موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي: “مجلس إدارة شركة الهلال يثمن تكفل الأمير وليد بن طلال بصفقة كريم بنزيما”.

وفي منشور آخر نشر الهلال صورة للأمير الوليد بن طلال وعلق عليها “شكرا الوليد بن طلال.. وقفات تاريخية منذ عقود مع الهلال، أثرها ذهب وتأثيرها أمجاد وريادة”.

وذكرت صحيفة “الرياضية” الإلكترونية أن بنزيما، وصل إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الثلاثاء.

وانضمّ كريم بنزيما، نجم ريال مدريد السابق، إلى الاتحاد في يونيو 2023، بعد أشهر قليلة من فوزه بالكرة الذهبية.

لكن تقارير حديثة كشفت أن اللاعب الفرنسي يشعر، على ما يبدو، بـ”عدم الاحترام” من قِبل النادي، بعد أن تم تقديم عرض له يتضمن عدم حصوله على أي أموال حال تجديد تعاقده، على أن يستفيد بحقوق الصور فقط.

ورفض بنزيما الانخراط في تدريبات الفريق، وغاب عن مباراة الاتحاد والنجمة، التي أقيمت أمس في دوري روشن، وفاز بها الاتحاد بهدف نظيف.

وظهر النجم الفرنسي الدولي السابق بمقطع فيديو فور وصوله إلى الرياض، قائلا: “أهلا بجماهيرنا.. كيف حالكم؟ أنا سعيد بوجودي هنا. للتو وصلت من جدة إلى الرياض. نراكم قريبا إن شاء الله”.

ويُنتظر أن يشارك المهاجم الفرنسي مع فريقه الجديد في التدريبات الجماعية، في وقت لاحق من الثلاثاء، ويظهر رسميا مع زملائه اللاعبين أمام الأخدود، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران