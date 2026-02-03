بنك القاهرة عمان
العثور على الشاب المفقود بسيل الزرقاء متوفياً

3 ساعات ago
العثور على الشاب المفقود بسيل الزرقاء متوفياً

وطنا اليوم:ليندا المواجدة

أعلن عطوفة محافظ الزرقاء، اليوم، عن العثور على الشاب المفقود في سيل الزرقاء، متوفىً، بعد سقوطه داخل مجرى السيل.

واطلع المحافظ خلال متابعته الميدانية على الإجراءات التي قامت بها فرق الدفاع المدني والأجهزة الأمنية، مثمنًا جهودهم الكبيرة وتنسيقهم المستمر في البحث والإنقاذ.

وأكد المحافظ على أهمية الالتزام بتعليمات السلامة قرب المجاري المائية، مشيدًا بتضحيات كوادر الأمن العام والدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات.

كما أعرب عن تعازيه الحارة لذوي الفقيد، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان


