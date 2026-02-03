كوادر الدفاع المدني تتعامل مع سقوط شخص داخل مجرى سيل الزرقاء

وطنا اليوم:تتعامل كوادر الدفاع المدني في محافظة الزرقاء، الثلاثاء، مع بلاغ حول سقوط شخص داخل مجرى سيل الزرقاء، إذ تعمل فرق الغطس المختصة بعمليات البحث والتفتيش عنه داخل مجرى السيل بالتعاون مع مديرية شرطة الزرقاء.

وأوضحت مديرية الأمن العام أنه ستبين كافة تفاصيل الحادث حال الانتهاء منه.

وجددت مديرية الامن العام تحذيراتها بضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول وفي حال ارتفاع منسوب المياه في الطرقات عدم المجازفة بقطعها سواء كانوا بمركباتهم أو على أقدامهم.