الفوسفات الأردنية منهج يدرس في تجاوز التحديات.. إستثمارات بمليارات الدولارات وخطط مستقبلية واعدة

وطنا اليوم:الحديث عن شركة بحجم الفوسفات الاردنية ذو شجون ومحل فخر واعتزاز حيث لم تكن رحلة هذه الشركة الوطنية سهلة في السنوات الماضية؛ فقد مرّت بمحطات صعبة وهزّات إدارية ومالية كادت أن تنال من واحد من أهم الكنوز الوطنية. لكن المراحل المفصلية تُنجب رجالها، وتفرض مسارات إصلاح تعيد تصويب البوصلة وتضع المؤسسات الكبرى على سكة التعافي والنمو.

اليوم، نجد ان الفوسفات الأردنية تقف بقوة وصلابة عند محطة مختلفة تماماً؛ محطة عنوانها الإصلاح المؤسسي، والتحول الإداري والمالي، والانطلاق نحو التوسع الصناعي. هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة نهج إداري واضح قاده رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الذنيبات، بدعم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وبجهود الرئيس التنفيذي المهندس عبدالوهاب الرواد وكوادر الشركة..

فبعد سنوات من التحديات، دخلت الشركة مرحلة جديدة اتسمت بضبط الإنفاق، وإعادة هيكلة العمل، وتعزيز الحوكمة، ما انعكس على الأداء المالي والتشغيلي، وأعاد للشركة مكانتها كركيزة استراتيجية في الاقتصاد الوطني. ومع هذا التحول، تسددت المديونية، وبرزت مؤشرات مالية قوية، وأصبحت لغة الأرقام تعكس واقعاً مختلفاً عنوانه الاستقرار والربحية والنمو.

مشاريع استثمارية واعدة للسنوات المقبلة

هذا التعافي لم يتوقف عند حدود الإصلاح الداخلي، بل تُرجم إلى رؤية توسعية طموحة للسنوات المقبلة، أعلنت خلالها الشركة عن حزمة مشاريع استثمارية كبرى في العقبة ومناطق التعدين تم قطع اشواط من بعضها والأخرى قيد التنفيذ بوتيرة عالية وبعمل مؤسسي محكم، وبكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 1.8 مليار دولار، بهدف تعظيم القيمة المضافة للخام الأردني والتوسع في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، ومن شأن هذه المشاريع توفير فرص عمل كبيرة بصورة مباشرة وغير مباشرة كما تنعكس ايجابا على الاقتصاد الاردني، وجذب الاستثمارات وبناء الشراكات المثمرة.

وفي مقدمة هذه المشاريع، يأتي إنشاء مجمّع صناعي متكامل في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية، بكلفة تقارب 600 مليون دولار، إلى جانب تأسيس الشركة الأردنية التركية للأسمدة لإنتاج حامض الفوسفوريك بكلفة تصل إلى 400 مليون دولار، ما يعزز الشراكات الإقليمية ويفتح أسواقاً جديدة للمنتج الأردني.

كما تشمل الخطة رفع الطاقة الإنتاجية لمصانع حامض الفوسفوريك، وإنشاء وحدة جديدة لإنتاج حامض الكبريتيك، ومصنع لمضافات الأعلاف الحيوانية، ووحدة سماد ثالثة في المجمع الصناعي، فضلاً عن مشاريع لوجستية وتخزينية في العقبة، تتضمن مستودعات فوسفات جديدة وخزانات أمونيا وفق أعلى معايير السلامة العالمية.

وعلى صعيد العمليات التعدينية، تتضمن المشاريع إنشاء وحدة لتعويم الفوسفات في منجمي الحسا والأبيض، وبرامج صيانة وتحديث مستمرة لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الإنتاج.

ترسخ ثقافة التميّز في مختلف المجالات

لا شك ان شركة مناجم الفوسفات الأردنية استطاعت أن ترسخ ثقافة التميّز في مختلف مجالات عملها، انطلاقًا من التزامها الثابت بالعمل المؤسسي وتعزيز ممارسات الحوكمة وترسيخ مكانتها الريادية. ويتجلى هذا التميّز في ما تحققه الشركة من جوائز وشهادات تقدير محلية وإقليمية ودولية، تعكس إنجازاتها وأداءها المتقدّم ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور الأردن على المستويين الإقليمي والدولي

المسؤولية المجتمعية حاضرة بقوة

لم تغفل الشركة جانب المسؤولية المجتمعية ودعم قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والرياضة، والخدمات في المجتمعات المحلية، مع التركيز على المناطق التي تنشط فيها عمليات الشركة.

بهذا المسار، تبدو الفوسفات الأردنية اليوم نموذجاً لمؤسسة وطنية استطاعت أن تتحول من مرحلة التحديات إلى مرحلة البناء والتوسع، مستندة إلى إدارة إصلاحية ورؤية استثمارية واضحة، لتؤكد أن الثروات الوطنية حين تُدار بكفاءة، تتحول إلى قصص نجاح تُكتب بلغة الأرقام والإنجازات..