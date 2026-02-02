أمانة عمّان تعلن طوارئ قصوى مياه اعتباراً من صباح غد

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى حالة الطوارئ (قصوى مياه) اعتبارا من صباح غد الثلاثاء، للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان جاهزية كوادر الأمانة ميدانيا للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعيا المواطنين الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد (102 و117180) في حال رصد أي ملاحظة.

ودعا المواطنين الى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار، مشددا شدد على أهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحلات التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.

وأكد على المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنبا لانجرافها وتسببها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطا