ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة بلينغهام.. ومدة غيابه عن الملاعب

3 ساعات ago
MADRID, SPAIN - FEBRUARY 01: Jude Bellingham of Real Madrid goes down with an injury during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Rayo Vallecano de Madrid at Estadio Santiago Bernabeu on February 01, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

وطنا اليوم:أعلن ريال ‌مدريد غياب جود بلينغهام عن الملاعب لمدة شهر واحد تقريبا بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في الفوز 2-‌1 على رايو فايكانو بدوري الدرجة الأولى الإسباني ⁠لكرة القدم الأحد.
واضطر لاعب خط الوسط الإنجليزي البالغ عمره 22 ‌عاما للخروج بعد تسع دقائق من المباراة التي أقيمت في ملعب سانتياغو برنابيو.
وتوقف بلينغهام فجأة أثناء مطاردة تمريرة طويلة، وأمسك على الفور بالعضلات الخلفية لفخذه اليسرى، وغادر الملعب على قدميه باكيا.
وتأتي الإصابة في وقت حرج من الموسم بالنسبة لريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي يتأخر ⁠بفارق نقطة واحدة عن برشلونة متصدر الدوري. ‍
ويخوض ريال مدريد مباريات صعبة في غياب بلينغهام، بدءا بمواجهة مضيفه بلنسية يوم الأحد ‌المقبل.
ومن المتوقع أن ‍يغيب بلينغهام عن مواجهتي بنفيكا البرتغالي في الدور الفاصل بدوري أبطال أوروبا هذا الشهر.
وكان ‌ريال قد خسر 4-2 أمام بنفيكا في الجولة الختامية لمرحلة الدوري بدوري الأبطال لينهي الدور الأول في المركز التاسع ويضطر إلى خوض دور فاصل وتوقعه القرعة في ⁠مواجهة الفريق البرتغالي


