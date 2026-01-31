بنك القاهرة عمان
مبادرة مدرقتنا و تجمع نشميات اردنيات وتعليله بنات الاجاويد وملتقى أبناء الكرك الثقافي يحتفلون بعيد ميلاد الملك

20 دقيقة ago
وطنا اليوم _

احتفلت مبادرة مدرقتنا، وبالتعاون مع ملتقى أبناء الكرك الثقافي في عمّان تجمع نشميات اردنيات وتعليله بنات الاجاويد بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وذلك صباح يوم السبت في فندق القلعة بالعاصمة عمّان، وسط أجواء وطنية عبّرت عن الفخر والاعتزاز بالقيادة الهاشمية.

وتضمّن الحفل فقرات وطنية متنوعة شملت مسابقات، وإلقاء كلمات وقصائد شعرية جسّدت معاني الولاء والانتماء لجلالة الملك وولي عهده الأمين، إضافة إلى توزيع هدايا مقدّمة من ملتقى أبناء الكرك الثقافي بعمان.

وشاركت في الاحتفال تجمع نشميات اردنيات وتعليله بنات الاجاويد بقيادة حيث كان لحضورهن أثرٌ واضح في تعزيز أجواء الفرح والتلاحم الوطني.

من جانبها، رحّبت مبادرة مدرقتنا بالحضور الكريم، معربةً عن شكرها وتقديرها لمشاركتهم، مؤكدةً أن هذا الاحتفال يجسّد صدق الانتماء والولاء من أبناء الشعب الأردني لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والعائلة الهاشمية.

واختُتم الحفل وسط أجواء من المحبة والاعتزاز، مجدّدين العهد والولاء للقيادة الهاشمية، ومتمنّين لجلالة الملك دوام الصحة والعافية، ومواصلة مسيرة العطاء والبناء للوطن.


