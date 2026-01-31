الأميرة سمية ترعى فعالية يوم البكالوريا الدولية – الأردن 2026

وطنا اليوم _

رعت سموّ الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء مدرسة البكالوريا – عمّان، فعالية يوم البكالوريا الدولية – الأردن 2026، التي نظّمتها مدرسة البكالوريا – عمّان تحت شعار “نحو تعلّمٍ مؤثّر لنتميّز بالفعل”.

وحضر الفعالية وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ومدير شؤون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وكندا في منظمة البكالوريا الدولية السيد هيف بنيان، إلى جانب عدد من القيادات التربوية المحلية والدولية.

واستُهلّ الحفل بكلمة ألقتها سموّها أكدت فيه أن السعي إلى المعرفة يشكّل أساس البناء الإنساني والمجتمعي.

وأعربت سموّها عن اعتزازها بمدرسة البكالوريا – عمّان، التي أسّسها سمو الأمير الحسن بن طلال عام 1981، كأول مدرسة للبكالوريا الدولية في الأردن والمنطقة، مؤكدةً أن التعليم الدولي الحقيقي لا يكون على حساب الهوية، بل ينطلق منها ويعزّزها.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من قيادات تربوية تمثّل 25 مدرسة من مختلف محافظات المملكة، حيث أُشيد بدورهم في ترسيخ ثقافة التعاون المهني وتبادل الخبرات، بعيدًا عن التنافس، بما يخدم مصلحة الطلبة في جميع المدارس.

كما تابع الحضور عرضًا طلابيًا بعنوان “أنا من هون” عبّر من خلاله الطلبة عن انتمائهم الوطني، تزامنًا مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث أكدت الرسائل المقدّمة أن الهوية والانتماء لا يُبنيان بالكلمات وحدها، بل يُصانان ويُعبَّر عنهما من خلال التعليم.

وفي ختام الفعالية، عبّر المنظّمون عن شكرهم وتقديرهم لكل من أسهم في إنجاح هذا اليوم، من فرق التخطيط والتنظيم إلى الرعاة والداعمين، مؤكدين أن الأثر الحقيقي يتمثّل في ترجمة ما طُرح من أفكار إلى ممارسات تربوية تعود بالنفع على الطلبة في مدارسهم.