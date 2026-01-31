وزير الشباب يتفقد مركز شباب الرمثا

وطنا اليوم _

تفقد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، اليوم السبت، مركز شباب وشابات الرمثا، واستمع لمطالب الشباب فيها.

وأكد التزام الوزارة بتطوير البنية التحتية للمراكز الشبابية في الرمثا، وإنشاء مركز حاسوب يكون منصة لاستكشاف التكنولوجيا والابتكار، لتعزيز برامج تسهم في صقل مهاراتهم وتغذية طاقاتهم الإبداعية، وتعزيز البرامج التدريبية لأبناء الرمثا.

وأبدى العدوان استعداد الوزارة لدعم خطط الشباب في الرمثا وترجمة أفكارهم إلى واقع يخدمهم ويحقق تطلعاتهم ضمن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

ورافق الوزير في الجولة، رئيس لجنة بلدية الرمثا المهندس جمال أبو عبيد، والنائب خالد أبو حسان، ورئيس نادي الرمثا الرياضي.