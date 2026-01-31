أندية المعلمين تحتفي بعيد ميلاد الملك عبد الله الثاني في الكرك

وطنا اليوم _

رعى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، الاحتفال المركزي الذي أقامته أندية المعلمين بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، بحضور محافظ الكرك قبلان الشريف، والأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة.

وبين مدير مديرية أندية المعلمين إبراهيم العساف في كلمته خلال الحفل الذي استضاف فعالياته نادي معلمي الكرك، وأقيم في مركز الحسن الثقافي، اليوم السبت، أننا في عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الرابع والستين، نُسجّل معًا نحن المعلمون، تاريخًا من المواطنة الصالحة، نستذكر فيه فخرنا واعتزازنا وولائنا ونبادل قائدنا وفاءً بوفاء.

وأضاف، أننا نلتقي اليوم معلمي الكرك ومعلمي الوطن في هذه الأرض التي تعرف معنى الصبر، وتُجيد الوقوف إلى جانب الوطن، احتفالاً بقيادتنا الهاشمية، ينبع من قلوبنا قبل أن يُقال على المنصات، ونحتفي بقائدٍ ليس كالقادة، وبرمزٍ ليس كالرموز، لم تكن القيادة عنده مجرد موقع، بل هي مسؤولية، وأن الوطن لدى جلالته ليس شعارًا، بل هو رسالة تُدار بالحكمة، وتُصان بالعدل، ويُبنى الإنسان في قلبها قبل كل شيء.

واستذكر العساف في هذه المناسبة رجالات الوطن في كافة محافظاته ورجال ونساء الكرك، الذين كانوا دومًا مثالًا يُحتذى في الانتماء للوطن وقيادته الهاشمية؛ فهم من حموا الوطن بدمائهم الطاهرة ووفائهم وحرصهم، وقدموا كل غالٍ ونفيس في سبيل عزته وكرامته.

وأوضح أن العلاقة بين المعلم ووطنه علاقة وعي، وبين المعلم وقيادته عهدُ التزام لا ينفصم، مبينًا أن سجل أندية المعلمين، تلك الواحات التي تمثل عمق الوفاء والولاء، نجده حافلاً ومليئاً في مواقف التفاف المعلم الأردني حول قيادته.

من جانبه، بين مدير نادي معلمي الكرك أمجد المعايطة في كلمته أن الاحتفال بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم الرابع والستين هو تعبير صادق عن ولائنا واعتزازنا بقيادتنا الهاشمية الحكيمة.

ورفع باسم نادي معلمي الكرك آسمى آيات التهنئة والتبريك إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الميمون.

وأكد اعتزاز نادي معلمي الكرك بجهود جلالته المتواصلة في دعم التعليم وتطويره وايمانا منه بأن التعليم هو الأساس المتين لبناء المستقبل، مبينًا أن كل خطوة خطاها جلالته نحو تعزيز التعليم كانت دافعا للمعلمين في تحقيق الأهداف النبيلة التي نعمل من أجلها.

وتضمنت فعاليات الحفل الذي حضره عدد كبير من أبناء الأسرة التربوية، والمجتمع المحلي على فقرة فنية أدتها طالبات مدرسة نور الحسين للبنات/ الكرك، وفقرة شعرية (شعراء الملوك) عيد المساعيد ومهند العظامات، وفيديو عن نادي معلمي الكرك، وفقرة فنية(فرقة الكرك الشعبية القضاة)، وفقرة فنية (معان الشعبية)، حيث حازت على إعجاب الحضور وتفاعلهم الكبير.