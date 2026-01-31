زين كاش الراعي الذهبي لمؤتمر نموذج الأمم المتحدة (BIAMUN 2026)

وطنا اليوم-عمّان، 31 كانون الثاني 2026: في إطار التزامها المتواصل بدعم قِطاع التعليم وتمكين الشباب لا سيّما طلبة المدارس؛ أعلنت شركة زين كاش عن رعايتها الذهبية لمؤتمر نموذج الأمم المتحدة (BIAMUN 2026) الذي نظمته الأكاديمية البريطانية الدولية تحت رعاية سمو الأميرة رجاء بنت طلال، بمشاركة نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والعامة.

وتأتي رعاية زين كاش لهذا الحدث انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى دعم المبادرات التعليمية والاستثمار في الطاقات الشبابية الواعدة بما يُسهم في تمكين الطلبة وإمدادهم بالمعرفة والمهارات العملية والفكرية اللازمة وتعزيز قدراتهم في مجالات القيادة والحوار البنّاء والتفكير بما يؤهلهم للمشاركة الفاعلة في معالجة القضايا العالمية وصناعة مستقبل أكثر وعياً واستدامة، كما وتندرج هذه الرعاية في إطار حِرص زين كاش على المساهمة بتعزيز الشراكات الهادفة التي تُحدث أثراً إيجابياً مستداماً في المجتمع لا سيما تلك التي تندرج في المجالات التعليمية والابتكار وبما ينسجم مع رؤيتها في دعم جيل قادر على مواكبة المتغيرات العالمية والمساهمة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعُقد المؤتمر في فندق فورسيزونز عمّان خلال الفترة من15 إلى 17 كانون الثاني 2026، بمشاركة أكثر من100 طالبة من المرحلتين الإعدادية والثانوية من عدّة مدارس أردنية في العاصمة عمّان، ضمن تجربة تعليمية تفاعلية تحاكي أعمال ولجان الأمم المتحدة.

ويهدف مؤتمر BIAMUN إلى تعزيز وعي الطلبة بالقضايا العالمية والعلاقات الدولية والدبلوماسية إلى جانب تطوير مهاراتهم في الخطابة والبحث والكتابة والتفكير النقدي بما يُسهم في إعداد جيل واعد وقادر على المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر استدامة.