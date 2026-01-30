بنفيكا يصطدم بريال مدريد مجددًا.. نتائج قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

وطنا اليوم:تجدد الموعد بين ريال مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي بعدما أوقعتهما قرعة الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم معا، فيما يتواجه باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب مع غريمه المحلي موناكو.

وشاءت الصدف أن يقع ريال في مواجهة فريق مدربه السابق جوزيه مورينيو بعد 3 أيام على سقوطه أمامه 2-4 في لشبونة، ما حرمه من التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، فيما حسم بنفيكا البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الملحق بفارق الأهداف بفضل حارسه الأوكراني أناتولي تروبين الذي سجل الهدف الرابع في الوقت بدلا من الضائع.

وأجريت الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية قرعة الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

بوروسيا دورتموند الألماني مع أتالانتا الإيطالي

أولمبياكوس اليوناني مع باير ليفركوزن الألماني

جالطة سراي التركي مع يوفنتوس الإيطالي

كلوب بروج البلجيكي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني

موناكو الفرنسي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي

كاراباخ الأذربيجاني ضد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي ضد ريال مدريد الإسباني

بودو/غليمت النرويجي ضد إنتر الإيطالي