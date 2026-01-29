بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأردن يطلق البرنامج الوطني لرسم خرائط الفيضانات

5 ساعات ago
الأردن يطلق البرنامج الوطني لرسم خرائط الفيضانات

وطنا اليوم:قال مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية إبراهيم الرواشدة، إن إطلاق البرنامج الوطني لإنتاج خرائط الفيضانات، يهدف لتعزيز الجاهزية ورفع كفاءة إدارة المخاطر في الأردن.
وأوضح الرواشدة، مساء الخميس، أنه جرى اختيار منطقتي العقبة ووادي زرقاء ماعين ضمن البرنامج الوطني لإنتاج خرائط الفيضانات، لما تتميزان به من حساسية عالية للفيضانات وتداخل الأنشطة البشرية فيهما.
وأشار إلى أن المراحل اللاحقة ستشمل باقي مناطق المملكة، بما يسهم في دعم خطط الطوارئ والاستجابة السريعة ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
وبيّن أن البرنامج يركز على إعداد خطط شاملة للحد من مخاطر الفيضانات وحماية الأرواح والممتلكات، من خلال تطوير خرائط دقيقة للفيضانات المفاجئة، خاصة في ظل التغير المناخي وتزايد حدة الظواهر الجوية المتطرفة.
وأضاف الرواشدة أن البرنامج يتضمن برامج توعية للمزارعين وكافة المعنيين بالقطاع الزراعي، لتوعيتهم بالمناطق التي قد يحدث بها سيول أو فيضانات خلال فصل الشتاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:04

الشعراء تكتب بمناسبة عيد ميلاد الملك

20:46

الخلايلة يرعى فعاليات اليوم الطبي في مدرسة الموقر الأساسية

20:38

الفيصلي يتعادل مع الرمثا وينفرد بصدارة دوري المحترفين

20:29

ترامب: يبدو أن حماس ستنزع سلاحها

19:49

دار الحسام تطلق مبادرة “تعاونوا” في مستشفى الزرقاء الحكومي احتفالًا بعيد ميلاد جلالة الملك

19:28

في عيد ميلاد القائد… عبدالله الثاني ومسيرة وطن لا ينكسر

19:27

رسالة لكل مسؤول.. الملك يعرف..!

19:26

ميلاد قائد.. ورسوخ أمة

19:21

أسر عفيفة تتفاجأ بتوزيع أرجل دجاج عليهم من قبل جهة خاصة

19:18

افتتاح بازار العقبة للتسوق

19:17

الاتحاد الأوروبي يصنّف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

19:13

الغذاء والدواء: فحوصات محلية وأوروبية تؤكد خلوّ الحليب المسحوب من السوق من أي تلوث

وفيات
وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعان