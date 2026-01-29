الأردن يطلق البرنامج الوطني لرسم خرائط الفيضانات

وطنا اليوم:قال مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية إبراهيم الرواشدة، إن إطلاق البرنامج الوطني لإنتاج خرائط الفيضانات، يهدف لتعزيز الجاهزية ورفع كفاءة إدارة المخاطر في الأردن.

وأوضح الرواشدة، مساء الخميس، أنه جرى اختيار منطقتي العقبة ووادي زرقاء ماعين ضمن البرنامج الوطني لإنتاج خرائط الفيضانات، لما تتميزان به من حساسية عالية للفيضانات وتداخل الأنشطة البشرية فيهما.

وأشار إلى أن المراحل اللاحقة ستشمل باقي مناطق المملكة، بما يسهم في دعم خطط الطوارئ والاستجابة السريعة ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

وبيّن أن البرنامج يركز على إعداد خطط شاملة للحد من مخاطر الفيضانات وحماية الأرواح والممتلكات، من خلال تطوير خرائط دقيقة للفيضانات المفاجئة، خاصة في ظل التغير المناخي وتزايد حدة الظواهر الجوية المتطرفة.

وأضاف الرواشدة أن البرنامج يتضمن برامج توعية للمزارعين وكافة المعنيين بالقطاع الزراعي، لتوعيتهم بالمناطق التي قد يحدث بها سيول أو فيضانات خلال فصل الشتاء.