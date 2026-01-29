دار الحسام تطلق مبادرة “تعاونوا” في مستشفى الزرقاء الحكومي احتفالًا بعيد ميلاد جلالة الملك

وطنا اليوم _

احتفالًا بعيد ميلاد جلالة الملك دار الحسام تطلق مبادرة “تعاونوا” في مستشفى الزرقاء الحكومي بتجهيز كرفان يتسع لـ13 سريرًا لدعم قسم الطوارئ

احتفالًا بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، أعلنت دار الحسام للعمل الشبابي عن إطلاق مبادرة تعاونوا داخل قسم الطوارئ في مستشفى الزرقاء الحكومي، في خطوة تعكس نهج جلالته القائم على أن خدمة الإنسان هي جوهر العمل الوطني وأصدق معاني الانتماء والولاء.

وتهدف المبادرة إلى تجهيز كرفان طبي متكامل يتسع لـ13 سريرًا ومجهزًا بالكامل، لدعم مبنى الطوارئ والمساهمة في تخفيف الاكتظاظ وتسريع تقديم الخدمة الصحية للمرضى، بما يعزز كفاءة الاستجابة الطبية ويحفظ كرامة الإنسان.

وتُنفَّذ مبادرة تعاونوا بالشراكة والتنفيذ المشترك بين دار الحسام للعمل الشبابي والشركة الذهبية الأردنية لصناعة الكابلات، وبالتعاون مع كوادر مستشفى الزرقاء الحكومي، ضمن إطار من المسؤولية المجتمعية والعمل الميداني الذي يترك أثرًا مباشرًا في حياة المواطنين.

وأكد القائمون على المبادرة أن هذه الخطوة تأتي ترجمة عملية لفكر جلالة الملك، الذي يؤكد دومًا أن قيمة المناسبات الوطنية تُقاس بما يُقدَّم للإنسان من خدمة حقيقية على أرض الواقع، وأن العمل الميداني هو الطريق الأصدق لتعزيز الثقة وترسيخ روح التكافل والتعاون.