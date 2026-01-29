بنك القاهرة عمان
أسر عفيفة تتفاجأ بتوزيع أرجل دجاج عليهم من قبل جهة خاصة

6 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلن متصرف لواء الأغوار الشمالية، الدكتور خالد كساسبة، عن تدخل الحاكمية الإدارية فور تلقيها معلومات حول قيام إحدى الجهات الخاصة بتوزيع مساعدات غذائية (أرجل دجاج) على عدد من الأسر العفيفة في اللواء دون تنسيق مسبق، مؤكداً تحريك الدوريات الأمنية المختصة لضبط العملية ومنع أي تجاوزات إدارية.
وأوضح كساسبة أن توزيع المعونات يخضع لأنظمة الدولة وقوانينها، لضمان وصولها إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، وللتأكد من سلامة المواد المقدمة.
وشدد على أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال ثبوت أي مخالفة للتعليمات، مشيراً إلى أن التشديد على الرقابة يهدف لتنظيم العمل الإغاثي وحماية الأسر العفيفة من أي ممارسات عشوائية خارج الإطار القانوني.
وأضاف أن أبواب الحاكمية مفتوحة لجميع الجهات الراغبة في تقديم المساعدات، شرط الالتزام بالتنسيق المسبق والعمل ضمن الأنظمة الرسمية، حفاظاً على النظام العام وضماناً لكرامة المواطنين وسلامتهم


