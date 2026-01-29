بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

17 ألف وظيفة في 2026 .. هل يقرأ الدوار الرابع تقاريره من وراء زجاج معتم؟

3 ساعات ago
17 ألف وظيفة في 2026 .. هل يقرأ الدوار الرابع تقاريره من وراء زجاج معتم؟

فارس كرامة

عندما تكون هناك احاديث في بلدنا عن تشكيل او تعديل على الحكومات .. ويبدأ البعض وفي الغالب من الوزراء السابقين ، يطرح او يعرض او يروج لنفسه .. هل يفعل ذلك لانه يريد ان يعمل ويحسن من الاداء عطفا على تجربته في هذا المجال .. ام ان المسألة بالنسبة له ان يصبح وزيرا فقط .. وفي ذهنه انه حتى لو لم يقدم شيئا فان احدا لن يحاسبه او يسأله .. وحتى لو غادر المنصب ستبقى فرصته بالعودة له او لغيره من المناصب قائمة .. كعين .. كسفير .. كرئيس مجلس ادارة وغيرها من المناصب .. ؟!.
في المقابل فان مواطنا ايضا يعي ان هذا المسؤول قادم وهو لا يتوقع منه ان يقدم شيئا .. لا بل انه لا يتوقع ان تأتي حكومة وتحسن من مستوى معيشته او دخله او من الاوضاع والاحوال الاقتصادية والمعيشية في البلد .. والادلة كثيرة .
بمعنى ( موفر ) على المسؤول ابو الشعارات بذل اي جهد .. تماهيا مع نظرة هذا المسؤول للمنصب وغايته من الوصول له كونه عارفه وعارف لماذا يتوق له .. بشكل ليس له علاقة بالانجاز ولا العطاء ..
كلاهما فاهم الاخر .. المواطن والمسؤول ..
فمثلا قرأت مئات التعليقات السلبية والسيئة على منصات التواصل على تصريحات وزير العمل من السعودية .. عن وجود مبادرات مبتكرة ( لديه او لدى حكومتنا ) لتوظيف الشباب .. ليت معاليه لم يصرح هكذا تصريحات وذلك في ظل الانطباع السائد عند المواطن عن الحكومات في كيفية تعاملها مع البطالة ..
حتى عندما تقترض الحكومات ، حيث وصل حجم المديونية ارقاما فلكية .. فلا يكون همها السداد ، وانما تبرير ذلك ، ومحاولة تسويقه على انه انجازا ..!!!.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:54

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي تجمع رجالات الأردن وجمعية أيلة للحماية الاجتماعية

16:41

متابعة لزيارة الملك إلى إربد…توقيع اتفاقية إنشاء مصنع لشركة “مدينة إيزو التعليمية والتقنية” بلواء بني كنانة ضمن المبادرة الملكية للفروع الإنتاجية يوفر 250 فرصة عمل

16:39

مقتل بطلة باب الحارة أم زكي على يد خادمتها

16:31

الأردن يؤكد التزامه بدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

16:29

إغلاقات وتحويلات مرورية في عمان الليلة

16:26

أسرة جامعة البترا تهنئ جلالة الملك عبد الله الثاني بعيد ميلاده الرابع والستين

15:55

%95 نسبة التخزين في سد الملك طلال منذ بداية الموسم المطري

15:38

فيديو يهز هولندا بعد ضرب سيدتين محجبتين.. ما القصة؟

15:27

الحكومة تعقد جلسات حوارية لمناقشة تطوير مشروع مدينة عمرة السبت

15:22

النائب بني هاني يهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون 

15:22

الحكومة تسدد كامل مبلغ سندات اليوروبوند المستحقة في كانون الثاني 2026

15:18

62 ألف مستفيد من المشاريع الإغاثية الأردنية في غزة منذ بداية 2026

وفيات
وفيات الخميس 29-1-2026وفيات الأربعاء 28 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 27 – 1 – 2026وفيات الإثنين 26 – 1 – 2026وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعان