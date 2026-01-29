بنك القاهرة عمان
رسميا.. كاف يعلن عقوبات نهائي إفريقيا بين المغرب والسنغال

29 يناير 2026
وطنا اليوم:فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عقوبات على الاتحاد السنغالي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعلى عدد من اللاعبين والمسؤولين من الجانبين، على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم أفريقيا.
ونشر الكاف بيانا عبر موقعه الإلكتروني أوضح فيه أنه فرض عقوبات على الجانب السنغالي تضمنت:

إيقاف مدرب منتخب السنغال باب ثياو 5 مباريات ضمن المنافسات التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وتغريمه 100 ألف دولار أمريكي “بسبب سلوك غير رياضي بمخالفة مبادئ اللعب النظيف والنزاهة والإساءة لسمعة كرة القدم”.
إيقاف لاعب المنتخب السنغالي شيخ باروي نداي لمباراتين ضمن منافسات الكاف “بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم”.
إيقاف اللاعب إسماعيلا سار لمباراتين ضمن منافسات الكاف “بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه الحكم”.
تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بمبلغ 300 ألف دولار “بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره”.
تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بمبلغ 300 ألف دولار “بسبب السلوك غير الرياضي للاعبيه والجهاز الفني”.
تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم بمبلغ 15 ألف دولار “بسبب سوء سلوك منتخبه الوطني، نتيجة حصول 5 من لاعبيه على إنذارات”.

من جانب آخر، فرض اتحاد الكرة الأفريقي عقوبات على الجانب المغربي تضمنت:

إيقاف اللاعب إسماعيل صيباري 3 مباريات وتغريمه 100 ألف دولار “بسبب سلوكه غير الرياضي”.
إيقاف اللاعب أشرف حكيمي لمباراتين ضمن منافسات الكاف، من بينها مباراة مع وقف التنفيذ لمدة سنة “بسبب سلوكه غير الرياضي”.
تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمبلغ 200 ألف دولار “بسبب السلوك غير المناسب لجامعي الكرات” خلال المباراة النهائية.
تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمبلغ 100 ألف دولار “بسبب السلوك غير اللائق للاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، الذين اقتحموا منطقة مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) وعرقلوا عمل الحكم”.
تغريم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم 15 ألف دولار “بسبب استخدام الليزر من قِبَل جماهيرها خلال المباراة”.
وأعلنت لجنة الانضباط رفض الاحتجاج الذي تقدم به الجانب المغربي بخصوص مزاعم ارتكاب الاتحاد السنغالي مخالفات للمادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم أفريقيا.
وتُوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا لكرة القدم عقب فوزه على نظيره المغربي 1-صفر في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط في 18 يناير/كانون الثاني الجاري.
وشهدت المباراة توترا كبيرا، فقد أدى احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في نهاية الوقت الأصلي، عقب إلغاء هدف للسنغال في وقت سابق من المباراة، إلى خروج عدد من لاعبي “أسود التيرانغا” من الملعب قبل أن يعودوا بطلب من نجمهم ساديو ماني.
وامتدت التوترات إلى المدرجات حيث حاول عدد من مشجعي السنغال اقتحام أرضية الملعب لمدة قاربت 15 دقيقة، حتى خلال استعداد إبراهيم دياز لتسديد ركلة الجزاء التي أهدرها في النهاية.
وفي الوقت الإضافي، سجل بابي غاي هدف الفوز للسنغال من تسديدة صاروخية.
ويحاكم 18 مشجعا سنغاليا أوقفوا على خلفية أعمال “شغب” خلال المباراة، على أن تعقد الجلسة المقبلة لمحاكمتهم في 29 يناير/كانون الثاني الجاري.


