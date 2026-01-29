سقوط درامي لريال مدريد في البرتغال.. بنفيكا يكتسح الملكي

وطنا اليوم:أسدل الستار على منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا، بتراجع حامل اللقب باريس سان جيرمان إلى المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، عقب تعادله مع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بهدف لمثله.

وبدأ الشوط الاول بطريقة نارية من جانب لاعبي بي اس جي حيث هددوا مرمى المامبايس بالعديد من المحاولات الخطيرة وتحصّل الفريق الباريسي على ضربة جزاء انبرى اليها عثمان ديمبيلي ولكن الحارس نيك بوب تصدى له ببراعة كبيرة في الدقيقة 4 ليحرمه من هدف التقدم ولكن اصرار الفريق الباريسي كان كبيراً حيث نجح المتألق فيتينيا من خطف هدف التقدم في الدقيقة 8 بعد عمل كبير من الجوري كفارا كفارتسيليخا، وبعدها تعرض اللاعب الجورجي للاصابة ليدخل مكانه ديزيري دوي وواصل ابناء المدرب لويس انريكي سيطرتهم الكبيرة على مجريات اللقاء في ظل عقم هجومي كبير وواضع من جانب لاعبي نيوكاسل والذين فشلوا في مجاراة الضغط الباريسي ليتقوقع لاعبو المدرب ادي هاوي في مناطقهم الدفاعية تحسباً لغزوات الفريق الباريسي، وواصل بطل اوروبا سيطرته الكبيرة على مجريات اللقاء وسنحت لهم العديد من الفرص الخطيرة وبعكس مجريات اللعب تمكن جو ويلوك من خطف هدف التعادل للماكبايس في الدقيقة 47 بعد تمريرة حاسمة من دان بيرن لينتهي هذا الشوط بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1.

وفي الشوط الثاني دخل لاعبو الفريق الباريسي بتركيز كبير في محاولة لخطف هدف التقدم في ظل اعتماد لاعبي نيوكاسل على الهجمات المرتدة ولم تهدأ وتيرة ضغط ابناء المدرب لويس انريكي حيث واصلوا صولاتهم وجولاتهم ولكن دفاع نيوكاسل كان حصيناً حيث تمكن ابناء المدرب ادي هاوي من تصعيب المهمة على الفريق الفرنسي حيث عانى بطل الموسم الماضي من ايجاد المساحات اللازمة لتغيب فعاليتهم الهجومية امام مرمى الخصم، وبعدها لجأ مدربا الفريقان الى اجراء التبديلات الهجومية في صفوفهما في محاولة لتعزيز المجاعة الهجومية ورغم سيطرة لاعبي الفريق الباريسي الا ان لاعبو نيوكاسل هددوا مرمى الفريق الباريسي بالعديد من المحاولات الخطيرة، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة رمى لاعبو المدرب لويس انريكي كل ثقلهم الهجومي الى الامام في محاولة لخطف هدف الفوز في اللقاء ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1 بين الفريقين.

وفي مباراة اخرى، حقق نادي ​بنفيكا​ البرتغالي فوزاً مثيراً على ​ريال مدريد​ الاسباني وبواقع 4-2 وبهذا الفوز نجح الفريق البرتغالي من حجز مكان له بين 24 فريق الاوائل ليزيح اولمبيك مارسيليا في الثواني الاخيرة ويرسله خارج المنافسة فيما تراجع ريال مدريد الى المركز التاسع في جدول الترتيب.

وبدأ الشوط الاول بسيطرة كبيرة للاعبي ريال مدريد على الكرة في ظل تكتل لاعبي بنفيكا في مناطقهم الدفاعية حيث اعتمد الفريق البرتغالي على الهجمات المرتدة والتي شكلوا بها خطورة كبيرة على مرمى الميرينغي وكانت المباراة مليئة بالفرص الخطيرة واهدر اورليان تشاوميني فرصة ذهبية للريال قبل ان يهدر لاعبي بنفيكا فانجيليس بافليديس انفرادية خطيرة بمواجهة الحارس تيبو كورتوا وواصل ابناء المدرب جوزيه مورينيو خطورتهم الكبيرة وفشل اللاعب جيانلوكا بريستياني من منح بنفيكا هدف التقدم بعد تسديدة جانبت القائم وفي الدقيقة 30 تمكن كيليان مبابي من منح الريال هدف التقدم بعد تمريرة حاسمة من راؤول اسينسيو وواصل اسينسيو خطورته الكبيرة حيث سدد رأسية خطيرة ولكن الحارس اناتولي تروبين تصدى له ببراعة كبيرة وفي الدقيقة 37 تمكن اندرياس شيلديروب من منح بنفيكا هدف التعادل بعد تمريرة حاسمة من بافليديس وهذا الهدف اشعل اجواء اللقاء اكثر ولكن الحظ عاند الفريقان في الدقائق الاخيرة الا ان تمكن بنفيكا من خطف هدف ثاني في الدقيقة 50 في الوقت بدل الضائع عبر بافليديس من ضربة جزاء لينتهي هذا الشوط بتقدم الفريق البرتغالي وبواقع 2-1.

وفي الشوط الثاني ضغط لاعبو الريال منذ البداية في محاولة للعودة الى اجواء اللقاء في ظل تكتل دفاعي للاعبي بنفكيا من اجل الحفاظ على تقدمهم وفي ظل هذا التقدم الهجومي للريال تلقى الفريق الملكي الهدف الثالث عبر اندرياس شيلديروب في الدقيقة 54 بعد تمريرة حاسمة من بافليديس وبعدها لجأ المدرب الفارو اربيلوا الى اجراء تبديلات هجومية في فريقه حيث ادخل كل من رودريغو وادواردو كامافينغا ونجح كيليان مبابي من خطف هدف ثاني للفريق الاسباني في الدقيقة 58 بعد تمريرة حاسمة من اردا غولر وهذا الهدف منح لاعبو الريال افضلية اكبر في الجانب الهجومي في ظل تراجع دفاعي اكبر من جانب لاعبي بنفيكا والذين اغلقوا مناقطهم بشكل كبير لتغيب خطورة الفريقين وينحصر الصراع اكثر خارج منطقة بنفيكا، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة كثّف لاعبو ريال مدريد من وتيرة ضغطهم في محاولة لخطف هدف التعادل ولكن اللمسة الاخيرة غابت عن لاعبي الفريق الملكي في ظل تكتل دفاعي كبير من جانب لاعبي بنفكيا ليفشل الفريق الملكي من ترك بصمته الهجومية في اللقاء وفي الدقيقة 98 خطف الحارس اناتولي تورين هدف التأهل للفريق البرتغالي لتنتهي المباراة بفوز بنفيكا وبواقع 4-2.

وفي باقي المباريات، عزز نادي ارسنال الانكليزي من صدارته بعد ان حقق فوزه الثامن على التوالي وجاء على متذيل الترتيب نادي كايرات الماتي الكازاخستاني وبواقع 3-2.

وتألق جميع لاعبي الغارنز حيث سجل فكتور غيوكيريس والعائد من الاصابة كاي هافرتز وغابرييل مارتينيلي اهداف المدفعجية، فيما عزز نادي بايرن ميونيخ الالماني من مركزه الثاني بعد فوزه بمواجهة ايندهوفن الهولندي وبواقع 2-1 وسجل العائد من الاصابة جمال موسيالا وهاري كاين هدفي الفوز للفريق الالماني، وبدوره خطف نادي ليفربول الانكليزي المركز الثالث في جدول الترتيب بفوزه الكبير على كاراباخ الاذربيجاني وبواقع 6-0، بينما صعد توتنهام هوتسبيرز الانكليزي الى المركز الرابع بفوزه على اينتراخت فرانكفورت الالماني وبواقع 2-0، وبدوره حسم برشلونة الاسباني المركز الخامس بفوزه الثمين على كوبنهاغن الهولندي وبواقع 4-2 وسجل روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال ورافينيا ومارموس راشفورد اهداف الفريق الاسباني، وبدوره حسم ​مانشستر سيتي​ الانكليزي المركز الثامن في جدول الترتيب بفوزه على ​غلطة سراي​ التركي وبواقع 2-0 ليحجز ابناء المدرب غوارديولا مقعدهم بين الثمانية الاوائل، وبدوره خطف انتر ميلانو المركز العاشر في جدول الترتيب بعد فوزه على بوروسيا دورتموند الالماني وبواقع 2-0، بينما خطف نادي ​تشيلسي​ المركز السادس بفوزه المثير على ​نابولي​ وبواقع 3-2 والذي ودع البطولة بشكل مبكر، وبدوره حجز سبورتينغ لشبونة البرتغالي تأهله بعد فوزه على اتلتيك بلباو وبواقع 3-2، وتأهل اليوفنتوس الايطالي بعد حلوله في المركز الثالث عشر بعد تعادله مع موناكو الفرنسي وبواقع 0-0، فيما ودع اولمبيك مارسيليا المنافسات بعد خسارة ثقيلة امام كلوب بروج وبواقع 3-0 ليخطف الاخير المركز الـ19 في جدول الترتيب، وحقق اولمبياكوس اليوناني فوزاً مهماً على اياكس امستردام المتعثر وبواقع 2-1، فيما تلقى نادي اتلتيك مدريد الاسباني خسارة قاسية بمواجهة بودو/غليمت المروجي وبواقع 2-1 ليتراجع الروخي بلانكوس الى المركز الـ14،

وحقق رويال يونيون سانت غيلواز الفوز على اتالانتا الايطالي وبواقع 1-0، وحقق بافوس القبرصي فوزاً كبيراً على سلافيا براغ التشيكي وبواقع 4-1، واكتسج باير ليفركوزن الالماني خصمه فياريال الاسباني وبواقع 3-0