الاقتصاد الرقمي: 96.5% نسبة توفر الإنترنت في المنازل لعام 2024

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نتائج مسح استخدام وانتشار الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل لعام 2024، مبينة أن هذه البيانات أساسية لقياس التقدّم في مسيرة التحول الرقمي وتحديد الفجوات القائمة.

وتسهم النتائج في رسم السياسات والاستراتيجيات التي تعزّز الانتشار الرقمي وتزويد المواطنين بالمهارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ذلك، تُعدّ هذه المؤشرات مدخلًا رئيسًا للتقارير الدولية مثل تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات، بما يُعزّز مكانة الأردن عالميًا ويعكس جهوده المستمرة في المجال الرقمي.

انتشار استخدام الإنترنت بين الأسر والأفراد

وتُظهر نتائج المسح أن الأُسر الأُردنية وأفرادها أكثر اتصالًا من أي وقت مضى، حيث بلغت نسبة الأُسر الأُردنية التي يتوفر لديها خدمة إنترنت في المنازل 96.5%، متجاوزةً هذه النسبة في محافظة العاصمة حاجز 98%، فيما ارتفعت نسبة الأفراد الذين استخدموا الإنترنت من 92.5% عام 2023 إلى 95.6% عام 2024، متجاوزةً بذلك المتوسط العالمي البالغ 67.6%، والمتوسط للمنطقة العربية البالغ 69.6%. وأظهر المسح أن 94.8% من الأفراد يستخدمون الإنترنت بشكل يومي.

انتشار الهواتف الذكية والإنفاق عليها

وكشف المسح عن أن نسبة الأسر التي تمتلك هاتفًا نقالًا ذكيًا بلغت 97.5% في عام 2024، مقارنة بـ95.7% في عام 2023. وعلى مستوى المحافظات، فقد بلغت نسبة توفر الهاتف الذكي في عمّان ما نسبته 99%، والتي شكل أعلى نسبة بين المحافظات، كما بلغ متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على الهاتف الثابت 15.2 دينارًا، وعلى الهاتف النقال 21.2 دينارًا، مقارنة بمتوسطات عام 2023 التي بلغت 17.1 دينارًا للهاتف الثابت و22.6 دينارًا للهاتف النقال.

امتلاك الحواسيب والمهارات الرقمية

وأظهرت نتائج المسح زيادة في نسبة الأسر التي تمتلك حاسوبًا لتصل إلى 42.4% مقارنة بـ36.4% في عام 2023، وتوزعت بين الحواسيب المحمولة (34.3%)، والأجهزة اللوحية (21.6%)، والحواسيب المكتبية (15.2%). أما على مستوى استخدام الحواسيب، فقد بلغت نسبة الأفراد المستخدمين للحواسيب 34.7%، وكانت أبرز المهارات الرقمية الشائعة هي النسخ واللصق (79.6%)، وتنزيل البرامج (64.1%)، وإعداد العروض الإلكترونية (324%).

خدمات الحكومة الإلكترونية

وفيما يتعلق بخدمات الحكومة الإلكترونية، فقد أظهرت نتائج المسح أن نسبة الأفراد الذين حصلوا على إحدى هذه الخدمات بلغت 38.1%، حيث عبر 98.9% منهم عن سهولة استخدامها، وأكد 99.0% سرعة تقديمها، بينما اعتبر 99.3% أنها مكتملة إلكترونيًا.

يُذكر أن المسح الذي يُنفذ سنويًا منذ عام 2007 بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة شمل في نسخته لعام 2024 عينة بلغت 8270 أسرة، جُمعت بما يضمن التمثيل على مستوى المملكة وأقاليمها الثلاثة (شمال، وسط، جنوب) وعلى مستوى المحافظات، وبالاعتماد على إطار التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015.