الشروط والمؤهلات العلمية  والمهنية  للخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي

د. عادل يعقوب الشمايله

إن توصيف الأشخاص كـ خبراء استراتيجيين أو محللين عسكريين وسياسيين يجب أن يخضع لمعايير علمية ومهنية صارمة، لا لمعيار الشهرة الإعلامية أو القرب من مراكز النفوذ. ولا ان يكون المحلل مجرد ناقل أخبار أو معلق سياسي.

أيُّ إخلال بهذه المعايير لا يسيء فقط للمهنة، بل يُشوّه وعي الجمهور ويُضعف النقاش العام ويُربك صنع القرار.

يُقصد بـ الخبير الاستراتيجي أو المحلل العسكري/السياسي/ الاقتصادي الشخص القادر على تفسير الاحداث والظواهر والزلازل والبراكين الأمنية والسياسية والاقتصادية تفسيرًا منهجيًا قائمًا على المعرفة المتخصصة، والتحليل السببي، باستخدام الأدوات العلمية، بعيدًا عن الانطباعية أو التحيز الأيديولوجي.

وتُقاس قدرات الخبير الاستراتيجي/ المحلل السياسي وفق معايير موضوعية قابلة للتحقق.

اولا: المؤهلات الأكاديمية الأساسية

1.تحصيل علمي متخصص/ درجة جامعية عليا (ماجستير كحد أدنى، ودكتوراه أفضلية) في أحد الحقول الآتية:

أ-الدراسات الاستراتيجية العسكرية والأمنية

ب-احد تخصصات العلوم السياسية: علاقات دوليه، النظم السياسية، السياسات المقارنة.

ج-الاقتصاد: خاصة الاقتصاد السياسي الدولي، الماليه العامه، السياسة النقدية. وعمل في هذا المجال في المؤسسات الحكومية كوزارة التخطيط او وزارة الماليه او البنك المركزي او مؤسسات اقليميه او دوليه

د-تحليل السياسات العامه public policy analysis

ه-التحليل الجيو-استراتيجي

و-القانون الدولي العام أو الإنساني (تحليل النزاعات)

٢-تكوين منهجي واضح. إلمام مثبت بمناهج البحث العلمي (التحليل المقارن، تحليل النظم، تحليل السيناريوهات، نظرية الألعاب، تحليل المخاطر.

٣-القدرة على التمييز بين الوصف والتحليل والتنبؤ.

ثانياً: الخبرة المهنية والعملية:

1.خبرة مؤسسية موثقة في:

مراكز أبحاث استراتيجية معترف بها (Think Tanks) او مؤسسات دفاعية أو أمنية أو دبلوماسية او منظمات دولية (الأمم المتحدة، الناتو، الاتحاد الأوروبي، إلخ)

لا تكفي الخبرة الصحفية أو الحزبية أو النشاط السياسي بحد ذاته.

2.خبرة عملية ذات صلة مباشرة للمحلل العسكري: في التخطيط العسكري، أو الاستخبارات، أو الدراسات العملياتية، وليس مجرد خدمة عسكرية عامة.

بالنسبة للمحلل السياسي: مشاركة فعلية في صياغة سياسات عامة، أو التفاوض، أو التحليل الحكومي، لا مجرد التعليق السياسي.

ثالثاً: الإنتاج العلمي والمعرفي:

1.منشورات قابلة للتحقق

-أبحاث محكّمة، كتب، أوراق سياسات ، تقارير استراتيجية منشورة. يُفضل النشر في دوريات أو منصات بحثية معروفة، لا الاكتفاء بمقالات رأي صحفية.

2. الإحالة للمصادر. التزام واضح باستخدام مصادر أولية وثانوية. التمييز بين المعلومات المؤكدة والتقديرات والتحليلات.

رابعاً: الكفاءة التحليلية والأخلاق المهنية

1.الحياد التحليلي النسبي:

-الفصل بين الموقف الشخصي والتحليل العلمي.

-الإفصاح عن أي انتماء سياسي أو مؤسسي مؤثر على الرأي.

2.الانضباط المفاهيمي

-استخدام دقيق للمصطلحات. على سبيل المثال(الردع، توازن القوى، الحرب الهجينة، الأمن القومي…).

-تجنب التبسيط المخل أو التهويل الإعلامي.

3.المسؤولية الأخلاقية

-عدم التحريض أو تبرير العنف أو تضليل الجمهور.

-إدراك أثر الخطاب التحليلي على الرأي العام وصنع القرار.

-الانضباط الزمني واللغوي.

-مقاومة ضغط المذيع أو الخط التحريري للقناة.