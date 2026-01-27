برعاية محافظ الزرقاء… إطلاق جائزة الموظف المثالي في دورتها الثانية لعام 2025

وطنا اليوم:ليندا المواجدة

برعاية عطوفة محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، أُقيم صباح اليوم حفل جائزة الموظف المثالي في دورتها الثانية لعام 2025 في محافظة الزرقاء، بحضور رسمي ومؤسسي واسع، لتكريم نخبة من موظفي الدوائر الحكومية والبلديات الذين جسّدوا معاني الالتزام والتفاني والتميّز في العمل العام.

واستُهل الحفل بآيات عطرة من الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ أحمد العزام، وقدّمت فقراته الإعلامية الدكتورة ليندا المواجدة.

وأكد محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، في كلمته، أن إطلاق جائزة الموظف المثالي يأتي انطلاقًا من إيمانه بأن التميّز نهج عمل مؤسسي، وأن تكريم الموظف المبدع يشكّل ركيزة أساسية في تطوير القطاع العام ورفع مستوى الأداء والخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة الإنجاز والابتكار، وخلق بيئة تنافسية إيجابية داخل المؤسسات الحكومية.

وبيّن أبو قاعود أن الجائزة تنسجم مع النهج الإداري الذي يتبناه في التميّز المؤسسي والتطوير الإداري، مستندًا إلى تجربته السابقة بعد حصوله على جائزة الموظف المثالي في دورتها التاسعة لعام 2017 أثناء عمله متصرفًا، وهو ما أسهم في نقل هذه التجربة إلى العمل العام وتعزيز ثقافة التميّز داخل المؤسسات.

وفي ذات السياق، تطرّق محافظ الزرقاء إلى آلية مكافحة المخدرات، مؤكدًا أن هذه الآفة تمثّل تحديًا أمنيًا ومجتمعيًا يتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية.

وشدّد على أن المحافظة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، تعمل وفق خطة متكاملة تقوم على إنفاذ القانون، إلى جانب الوقاية والتوعية، مع التأكيد على دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلام في تعزيز الوعي بمخاطر المخدرات.

وجاءت الجائزة تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز التميّز في الخدمة العامة وتكريم الموظفين المبدعين، حيث أُطلقت بإشراف مباشر من عطوفة المحافظ ووفق معايير واضحة وشفافة.

وشُكّلت لجنة مختصة لتحديد شروط الترشيح وآليات التقييم، وتم تعميم الجائزة على الدوائر الحكومية والبلديات، تلاها تقييم الملفات وإجراء المقابلات الشخصية، وصولًا إلى اختيار المرشحين للمرحلة النهائية، في ظل تنافس بين موظفي مختلف المؤسسات.

وتخلل الحفل عرض تقديمي حول جائزة الموظف المثالي، استعرض أهدافها وإنجازاتها وأثرها في تعزيز التميّز المؤسسي في محافظة الزرقاء.

كما ألقى الموظفون المكرمون كلمة نيابة عن زملائهم، قدّمتها المهندسة إيمان الظاهر من مديرية أشغال محافظة الزرقاء، تناولت فيها تجربة الموظفين المكرمين وأثر الجائزة في تحفيزهم على مواصلة العطاء وتحسين مستوى الخدمات.

وتخلل الحفل فقرة فنية قدّمها الفنان بشار السرحان.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم الموظفين الفائزين بجائزة الموظف المثالي عن فئات الدوائر الحكومية وقطاع البلديات، إلى جانب تكريم أعضاء لجنة الجائزة تقديرًا لجهودهم في وضع المعايير وتقييم المرشحين وضمان النزاهة والشفافية، إضافة إلى تكريم الجهات الداعمة التي أسهمت في إنجاح هذه المبادرة وتعزيز ثقافة التميّز في الخدمة العامة بمحافظة الزرقاء