بنوك أردنية تبحث التوسع بالقطاع المصرفي السوري عبر عمليات استملاك

4 ساعات ago
وطنا اليوم:قال المدير العام لجمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، إن هناك بنوكا أردنية تبحث التوسع في القطاع المصرفي السوري عبر شراكات مع بنوك قائمة أو عبر عمليات استملاك جديدة، موضحا إن هناك بنوكا أردنية موجودة حاليا في سوريا.
وأضاف، أن البنوك الأردنية مهتمة بالتوسع إقليميا، مشيرا إلى أن قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني تمكنه من التوسع إقليميا.
وبين المحروق أن موجودات القطاع المصرفي في الأردن تجاوزت 70 مليار دينار، وبلغ حجم التسهيلات أكثر من 37 مليار أردني.
وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية تحدث في تصريحات سابقة أن هناك ثلاثة مصارف تم ترخيصها في سوريا خلال الأعوام 2005 – 2010 بمشاركة أردنية.
ويشار إلى أن جمعية البنوك في الأردن عقدت في كانون الأول 2025 القمة المصرفية الأردنية السورية برعاية محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية.
واختُتمت القمة بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز التعاون المصرفي الأردني السوري، من خلال تشكيل لجان مشتركة، وإطلاق برامج تمويل، وتبادل الخبرات، وتطوير الأنظمة التقنية، وتهيئة بيئة مالية آمنة وشفافة، وبما يسهم في دعم إعادة الإعمار في سوريا، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.


