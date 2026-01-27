وفاة رضيع نتيجة البرد القارس في مدينة غزة

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71,662 شهيدا، و171,428 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بأنه خلال الـ24 ساعة الماضية استُشهد مواطنان وأصيب 9 آخرون بنيران الاحتلال وقصفه، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 488، وإجمالي الإصابات إلى 1,350، فيما جرى انتشال 714 جثمانا.

في التفاصيل، استقبل المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بمدينة غزة، صباح اليوم أربعة شهداء وثلاثة مصابين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي قرب مقبرة البطش في حي التفاح شرق مدينة غزة.

والشهداء هم: محمود أحمد لولو، وعبد القادر أبو خضر، وعبد الكريم غباين، ويوسف الريفي.

كما استشهد مواطنان، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي التفاح بمدينة غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، تخلله تجدد الغارات والقصف المدفعي على أنحاء متفرقة من القطاع.

وشن طيران الاحتلال غارات جوية، فجر اليوم، على مدينة رفح جنوبا، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية. وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينتي غزة، وخان يونس. كما هاجمت بحرية الاحتلال مراكب الصيد وسط إطلاق نار وقذائف في بحر خان يونس.

ونوهت صحة غزة إلى وفاة رضيع يبلغ من العمر 12 يوما هيثم أبو قص بمستشفى الرنتيسي، نتيجة البرد الشديد، ما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 11 طفلا.