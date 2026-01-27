قسم البنفسج: قراءة سريعة في جمال القيسي!

د ذوقان عبيدات

عرفت المحامي جمال القيس منذ نهاية القرن الماضي: محاميًا شابًا، بجوار مكتبي في الصويفية! ثم بدأت أتابع وجوهًا أخرى له، مثل كاتب، سياسي، حزبي غاضب، ناشط

….الخ. وتأكدت مواهبه عندي حين عثرت على روايته قسم البنفسج. فشعرت أنني أمام كاتب سيكولوجي، يغوص في المشاعر والدوافع أكثر من السلوكات والأفعال، فالنوايا هي التي تقرر الأفعال.

(١)

نقد الرواية

لست ناقدًا أدبيًا لأخوض في بنية الرواية، وزمانها ومعانها ، وانسياب أحداثها. ولكني أتعامل معها كقارىء نفعي، يلاحظ ما عاد عليه من هذه الرواية من غنىً وعمق. ولذلك سأحاول إبراز انطباعاتي عما في الرواية، حتى لو لم يعترف جمال بها. فلا يهمني مشيل ونهاد وفارس، ولا حتى أبقراط بالرغم من قيمته الإنسانية

الرفيعة، والتي وظفها جمال ببراعة: كمصدر للوحي والإلهام الطبي على مدار ألفي سنة! يكفيه فخرًا أنه من وضع قسم الطبيب

والتزامه بأخلاقيات الطب!!

(٢)

الدين والحياة

ناقشت الرواية دور الدين، وأبرزت الإقصاء والتهميش الديني، وكيف يكون الدين عائقًا أمام زواج عاشقين مختلفي الديانة! تصل المتعة الذهنية حين يقول ميشيل:

لن أغير ديني بسبب إتمام معاملة حكومية، ولذلك رفض النطق بما يجعله مسلمًا. هذا ليس ضد الدين، بل احترام له !

لم يكن الدين عائقًا فقد تم الاتفاق على عقد زواج مدني! وهكذا كان! ليس استهانة بالدين، بل حماية له من أن يكون عامل فرقة!

(٣)

حياة الفنادق

تجري أحداث الرواية في أماكن متعددة، فالسكن في عبدون، والسهر في فندق حياة! والمتعة في الشراب والسهر، وأشياء أخرى.

يذكر جمال في هذا الصدد عبارة

الشاعر الإنجليزي إليوت:

لقد ضيعنا حياتنا بالعيش!!

هذه عبارة مبدعة تحفز الإنسان على أن يحيا بدلًا من أن يعيش!!

أن تحيا معناها أن تستثمر كل لحظة بما يدخلك إلى الفرح والبهجة!

(٤)

الخيانة الزوجية

كشفت الرواية ظاهرة خيانة الزوجات، لكنه لم يشر إلى خيانة الأزواج، ربما لأنه عالج ذلك في رواية أخرى هي كلام خطير، حيث أوضح أساليب تفنن الرجال في إخفاء أماكنهم حين تتفقدهم الزوجات. وكأي رجل، لم يستنكر جمال ألاعيب الرجال، كما فعل حين ناقش خيانة نهاد، والتي لم تمسح إلًا بالقتل! وهذا شائع في الحياة العربية!

ترجم الأنثى ويحيا الذكر.

فجريمة المرأة تغسل بالقتل!!

(٥)

فنون إخفاء الجريمة

تفنن جمال في إخفاءالجريمة وتبريرها، درس القانون، واشترى

كتب البراءة، وهيأ المسرح للجريمة. اشترى العقاقير ليثبت مرضه النفسي.

وهكذا كان . نجا من الإعدام!

رواية أمتعتني،وتركت عندي كثير من الاسئلة! ولولا أنه أهدى الرواية لإخته نوال والرواية الثانية لأمّه حمدة لقلت كلامًا صعبًا!!

فهمت علي؟