صرف 30% من تعويضات متضرري شارع الجيش العلوي

26 يناير 2026
وطنا اليوم:قال مدير مشروع تطوير أحياء عمان محمد الشواربة، الاثنين، إن المرحلة الرابعة من مشروع المحطة “شارع الجيش العلوي”، ضمن مشروع تطوير أحياء عمان الوطني الاستراتيجي، ما تزال مستمرة ولم تنته بعد، مبينا أن مدة تنفيذها تمتد من 5 إلى 6 أشهر.
وأوضح الشواربة أن الأعمال في هذه المرحلة بدأت بـإزالة جميع الأبنية المعتدية، إضافة إلى صرف التعويضات لمالكي البيوت، والتي شملت بدل السكن وبدل الإخلاء، مشيرا إلى أن العمل حاليا يتركز على توسعة الشوارع بهدف التخفيف الكامل من الأزمة المرورية.
وأكد أن الأعمال الجارية لم تؤثر على حركة السير، ولم تواجه أمانة عمان الكبرى أي مشكلات مرورية خلال تنفيذها، لافتا إلى أن دائرة الاستملاك قامت بتقدير التعويضات للسكان، حيث تم صرف ما نسبته 30% من المبالغ المستحقة، على أن يتم استكمال صرف باقي المبالغ خلال فترة تنفيذ المشروع.
وكانت أمانة عمان الكبرى قد باشرت باستكمال المرحلة الرابعة من مشروع المحطة “شارع الجيش العلوي”، ضمن مشروع تطوير أحياء عمان الوطني الاستراتيجي، والذي يهدف إلى تنفيذ تحسينات مرورية على شارع الجيش وشارع رفيفان المجالي، إضافة إلى خلق فضاءات حضرية تخدم المنطقة.
من جانبه، بيّن المدير التنفيذي لتطوير مشاريع أحياء عمان محمد أبو زيتون أن أعمال استكمال المرحلة الرابعة تشمل توسعة شارع الجيش العلوي، وإزالة جميع الاعتداءات والأبنية الواقعة ضمن السعة التنظيمية للشارع، موضحا أنه تم هدم 6 عمارات في بداية المرحلة الرابعة، وسيتم استكمال الأعمال من خلال هدم 12 عمارة أخرى بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وأضاف أبو زيتون أنه سيتم تقديم تبرعات لمالكي المنشآت التي ستتم إزالتها، إلى جانب بدل إخلاء لكل مالك أو مستأجر شقة أو محل تجاري، مؤكدا أن المرحلتين الرابعة والخامسة ستنفذان في شارع الجيش العلوي وشارع رفيفان المجالي من خلال إزالة كامل الاعتداءات عن السعة التنظيمية لهذه الشوارع، بالإضافة إلى تخطيط وتنظيم المنطقة مروريا بما يخدم المجتمع المحلي، لكونها أحد المداخل الرئيسية للعاصمة عمّان


