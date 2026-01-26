طوقان: الأردن سيطلق مشاريع جديدة خلال مؤتمر استثماري مع الأوروبيين

وطنا اليوم:أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، الاثنين، أن الأردن يستعد لإطلاق حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية خلال العام الحالي، مشيرة إلى وجود مخرجات سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي في البحر الميت يومي 21–22 نيسان 2026،.

وأكدت خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى لإبراز البيئة والمزايا الاستثمارية في الأردن في مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل، أن ذلك يأتي ضمن توجه للارتقاء بما يمكن تقديمه إلى مستوى أعلى من الشراكة والاستفادة مما يتيحه الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة الدعم التي أُعلن عنها في كانون الثاني الماضي.

وقالت طوقان، إن العلاقات الأردنية الأوروبية تعود إلى سنوات طويلة وتطورت على مدى الأعوام، قبل أن يتم الارتقاء بها العام الماضي إلى شراكة استراتيجية وشاملة.

وأوضحت أن ما يجري العمل عليه يندرج ضمن مخرجات هذه الشراكة التي ترتكز على عدد من المحاور؛ تشمل الأمن السياسي والتنمية الاقتصادية، إلى جانب التعاون والاندماج الإقليميين، مؤكدة أن هذا المسار يمثل مخرجا مهما ولا سيما في إطار التعاون الاقتصادي.

وفي سياق التحضيرات للمؤتمر الاستثماري، أشارت طوقان إلى أن الأردن والاتحاد الأوروبي عملا بصورة مشتركة على بناء شراكة يمكن أن تحقق مكاسب للطرفين، مبينة أن أحد المحاور الأساسية يتمثل في تسليط الضوء على ما يجري في الأردن، واصفة المملكة بأنها ركيزة للاستقرار وقادرة على الصمود اقتصاديا وتمتلك آفاقا واسعة.

وأكدت تقدير الأردن للشراكة القوية وطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة قبل عام شكّل محطة مهمة في العلاقات بين الجانبين، وجرى العمل خلال العام الماضي على تحويلها إلى خطوات عملية، مع مخرجات رئيسية مرتقبة خلال الفترة المقبلة.

وقالت طوقان، خلال مشاركتها في بروكسل، إن الشراكة الاستراتيجية والشاملة تأتي مدعومة بحزمة بقيمة 3 مليارات يورو تشمل المساعدة المالية الكلية (MFA)، إضافة إلى 1.4 مليار يورو من أدوات التمويل المقدمة من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الأردن يتطلع إلى تعظيم الاستفادة من هذه الأدوات.

وبيّنت طوقان أن زيارة بروكسل تهدف إلى إطلاق عملية جولة ترويجية أوروبية مشتركة في الفترة التي تسبق المؤتمر الاستثماري، وحشد الشركات الأوروبية نحو الاستثمار في الأردن بدعم وشراكة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة التي توفر مجموعة واسعة من الآليات.

وأشارت إلى أن هذه الأدوات تشمل الضمانات وأدوات الحد من المخاطر ومنح الاستثمار التي يمكن دمجها مع التمويل القادم من المؤسسات التمويلية الأوروبية، بما يجعل المشاريع أكثر قابلية للتمويل البنكي وأقل مخاطرة، ويتيح للقطاع الخاص الأوروبي الاستفادة منها.

وفي سياق متصل، قالت طوقان إن جلسة الحوار التي عقدت بدعم من الجانب الأوروبي أتاحت عرض عدد من المشاريع الاستراتيجية والحيوية، وما يمكن أن يقدمه الأردن بالاستناد إلى البيئة المستقرة والمزايا التنافسية والطاقات البشرية والبنية التحتية الحديثة ومنظومة الأعمال القائمة، إضافة إلى الترابط الإقليمي والتكامل، معربة عن الأمل بأن ترى مجموعة من المشاريع النور خلال الأشهر المقبلة.

وشددت طوقان على حرص الأردن على مواصلة تنفيذ ما تم إعداده بشكل مشترك ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتحويل ما جرى توقيعه إلى مخرجات ملموسة، معتبرة أن بروكسل تمثل محطة مهمة في بداية هذا المسار، إلى جانب الزيارات المرتقبة لعدد من العواصم الأوروبية خلال الأسابيع المقبلة ضمن الاستعدادات والترويج لمؤتمر الاستثمار الأردني-الأوروبي، بهدف تحقيق مخرجات إضافية وتنظيم فعالية ناجحة بدعم وحضور الشركاء الأوروبيين، والاستفادة من أدوات التمويل التي يوفرها الاتحاد الأوروبي.

ويأتي الاجتماع عقب قمة الاتحاد الأوروبي والأردن التي عُقدت في 8 كانون الثاني، إذ ترأست الجلسة طوقان وسويتشه بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة والسفير الأردني لدى بلجيكا ورئيس البعثة الأردنية لدى الاتحاد الأوروبي يوسف البطاينة، إلى جانب جمعيات الأعمال الأوروبية، والمؤسسات المالية الأوروبية، وممثلي الشركات والقطاع الخاص.

وعقدت الفعالية بتنظيم من البعثة الأردنية لدى الاتحاد الأوروبي. وبالتعاون مع المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية الأوروبية (DG MENA)، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

وتأتي الجلسة الحوارية تحضيرا لمؤتمر الاستثمار الأول بين الأردن والاتحاد الأوروبي في البحر الميت، الذي سينطلق تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وتهدف الفعالية إلى إطلاع المستثمرين الأوروبيين، قبل انعقاد المؤتمر الاستثماري، على الأدوات المالية للاتحاد الأوروبي التي ستوفّر دعما ماليا بقيمة 1.4 مليار يورو كضمانات لتشجيع وحشد الاستثمارات الأوروبية في الأردن.

وركّزت المناقشات على فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك المياه، والطاقة، والرقمنة والتكنولوجيا، والربط الإقليمي، والنقل واللوجستيات، فضلا عن الصناعات ذات القيمة العالية مثل المعادن الحرجة، والأسمدة، وتصنيع الأغذية، والصناعات الدوائية.